FedEx mở đường bay Incheon - Hà Nội - Quảng Châu

Đường bay mới giúp rút ngắn thời gian trung chuyển hàng hóa, đồng thời tăng độ tin cậy và năng lực vận chuyển để đáp ứng nhu cầu thương mại quốc tế ngày càng lớn.

Hãng chuyển phát nhanh FedEx vừa bổ sung tuyến bay kết nối Incheon (Hàn Quốc), Hà Nội (Việt Nam) và Quảng Châu (Trung Quốc), trong bối cảnh thị trường hàng không chở hàng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu cao điểm.

Theo FedEx, chuyến bay mới hoạt động hàng tuần vào thứ Hai, cất cánh từ sân bay quốc tế Incheon (ICN), quá cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài (HAN) trước khi tiếp tục đến trung tâm trung chuyển FedEx châu Á - Thái Bình Dương tại Quảng Châu.

"Tuyến bay này giúp rút ngắn thời gian trung chuyển thêm một ngày cho hàng hóa từ miền Bắc Việt Nam đến châu Á và châu Âu trên tất cả dịch vụ của FedEx. Việc tăng cường độ tin cậy và năng lực vận chuyển sẽ hỗ trợ khách hàng tiếp cận các thị trường quốc tế, đáp ứng nhu cầu thương mại ngày càng lớn", đại diện FedEx cho biết.

Đường bay Incheon - Hà Nội - Quảng Châu giúp tiết kiệm thời gian giao hàng cho các doanh nghiệp. Ảnh: FedEx

Trước đó, vào tháng 7, FedEx cũng khai trương đường bay thẳng đầu tiên giữa Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), phục vụ nhu cầu vận chuyển điện tử, chất bán dẫn và thương mại điện tử. Tuyến bay này khai thác 7 ngày một tuần, kết nối cửa ngõ Incheon với cửa ngõ Đài Bắc (sân bay quốc tế Đào Viên - TPE).

"Thương mại châu Á đang thay đổi nhanh chóng. Chúng tôi đầu tư chiến lược vào mạng lưới nhằm tạo ra các kết nối mạnh mẽ hơn, mở ra cơ hội tăng trưởng mới trong bối cảnh chuỗi cung ứng đa dạng, các nền kinh tế khu vực đi lên và thương mại điện tử tái định hình theo hành vi tiêu dùng", bà Kawal Preet, Chủ tịch FedEx châu Á - Thái Bình Dương, nhấn mạnh.

Theo FedEx, hai tuyến bay mới với dịch vụ giao hàng theo ngày và theo giờ sẽ giúp tối ưu chuỗi cung ứng cho nhà sản xuất, nhà xuất khẩu ở các tuyến thương mại trọng điểm như nội Á, Á - Âu và xuyên Thái Bình Dương.

Thị trường hàng hóa hàng không châu Á - Thái Bình Dương đang tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhu cầu mùa cao điểm và sự dịch chuyển dòng chảy thương mại. Nội khối châu Á hiện chiếm gần 60% tổng xuất khẩu của khu vực. ASEAN cũng trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, với kim ngạch hai chiều đạt hơn 962 tỷ USD trong năm 2024.

Như Ý (Theo AirCargo News)