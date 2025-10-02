FedEx khai trương trung tâm logistics tại sân bay Tallinn

EstoniaTrung tâm logistics của FedEx tại sân bay Tallinn, mở kết nối trực tiếp Estonia với trung tâm hàng không châu Âu ở Paris.

Tập đoàn chuyển phát nhanh đa quốc gia của Mỹ FedEx vừa đưa vào hoạt động cơ sở logistics mới kết hợp hàng không và đường bộ tại khu vực hàng hóa của sân bay Tallinn (Estonia). Dự án này giúp thiết lập kết nối trực tiếp giữa Estonia và trung tâm hàng không châu Âu của FedEx tại sân bay Paris Roissy-Charles de Gaulle (Pháp).

Cơ sở hiện đại với hệ thống tự động hóa cao cho phép kết hợp hoạt động hàng không và vận tải đường bộ, mở rộng gấp ba lần diện tích kho bãi so với địa điểm cũ. Đây được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu Estonia tiếp cận thị trường quốc tế, với một máy bay FedEx khai thác thường lệ vào các ngày làm việc.

Cơ sở logistics hiện đại giúp doanh nghiệp Estonia tiếp cận hơn 220 thị trường toàn cầu nhanh chóng và hiệu quả. Ảnh: FedEx

Hệ thống phân loại hiện đại tại đây có thể xử lý, cân và đo tới 3.000 kiện hàng mỗi giờ, với công nghệ quét đa chiều giúp nhận diện kích thước và mã vạch từ nhiều góc độ, đảm bảo quy trình phân loại chính xác và tự động. Tòa nhà còn có 1.200 m2 văn phòng và áp dụng nhiều giải pháp bền vững như lắp đặt điện mặt trời trên mái, đèn cảm biến chuyển động, trạm sạc xe điện, cùng hệ thống sưởi và làm mát bằng bơm nhiệt địa nhiệt.

Ông Mariusz Mik, Phó chủ tịch phụ trách vận hành đường bộ khu vực Bắc Âu và Đông Âu, FedEx Europe, cho biết khoản đầu tư mới này củng cố vị thế của Estonia trong thương mại toàn cầu. "Bằng cách tập trung vào tốc độ và hiệu quả, FedEx không chỉ hỗ trợ nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực thương mại điện tử đang tăng trưởng mạnh mà còn giúp các doanh nghiệp địa phương tiếp cận khách hàng tại hơn 220 thị trường trên toàn thế giới".

Hiệp hội Thương mại điện tử Estonia cũng hoan nghênh sự phát triển này. Ông Tõnu Väät, Giám đốc điều hành, nhận định thương mại điện tử tại Estonia tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm, đạt doanh thu 5,2 tỷ Euro. Mọi khoản đầu tư từ một đối tác logistics quốc tế - từ năng lực phân loại, kho bãi cho tới phương thức vận tải, đều góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng xuất khẩu. "Chúng tôi kỳ vọng điều này sẽ giúp mang lại mức giá cạnh tranh hơn cho các doanh nghiệp thương mại điện tử Estonia".

FedEx có mặt tại Estonia từ năm 1994. Cơ sở mới tại Tallinn nằm trong chiến lược mở rộng của tập đoàn tại Trung và Đông Âu, nơi doanh nghiệp đã xây dựng hoặc nâng cấp 17 cơ sở tại 6 quốc gia trong những năm gần đây.

FedEx Corp là tập đoàn vận tải và logistics toàn cầu có trụ sở tại Mỹ, cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, vận chuyển hàng hóa và giải pháp thương mại điện tử tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với mạng lưới rộng khắp và cam kết đổi mới, FedEx hỗ trợ hàng triệu doanh nghiệp và cá nhân kết nối với cơ hội toàn cầu mỗi ngày.

Hải My (Theo Logistics Manager)