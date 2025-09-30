FedEx khai trương cơ sở vận chuyển hàng hóa mới

AnhCơ sở tại sân bay East Midlands rộng hơn 1.700 m2 giúp FedEx tăng năng lực xử lý hàng hóa, mở rộng kết nối từ Anh tới Mỹ, EU, châu Á - Thái Bình Dương.

Tập đoàn Federal Express Corporation (FedEx, Mỹ) đưa vào hoạt động cơ sở chuyên biệt mới dành cho hàng hóa tại sân bay East Midlands, thuộc hạt Leicestershire, Vương quốc Anh.

Cơ sở mới có diện tích hơn 1.760 m2, được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả xử lý hàng hóa, tách biệt với hoạt động phân loại bưu kiện hiện có của FedEx. Mục tiêu của hãng là cải thiện năng lực vận chuyển, đồng thời mở rộng kết nối cho khách hàng tới Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các thị trường toàn cầu khác.

Cơ sở vận chuyển hàng hóa tại sân bay East Midlands giúp tăng năng lực vận chuyển của FedEx. Ảnh: FedEx

Được thiết kế chú trọng yếu tố an toàn và hiệu quả, cơ sở mới trang bị nhiều bến đỗ xe tải, hệ thống hầm xử lý chuyên dụng giúp việc bốc dỡ diễn ra an toàn hơn. Điều này đồng thời cho phép quy trình chuẩn bị và xử lý hàng hóa diễn ra nhanh gọn, tối ưu hơn. Với năng lực bổ sung, FedEx sẽ tăng đáng kể khả năng thông quan hàng hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng tại các tuyến thương mại quốc tế trọng điểm.

Ông Steve Johnson, Giám đốc điều hành khối vận hành hàng không của FedEx tại Vương quốc Anh, cho biết cơ sở vận chuyển mới này tiếp nối đà mở rộng gần đây của doanh nghiệp tại Manchester, khẳng định cam kết lâu dài trong việc củng cố hoạt động của FedEx tại Anh. "Hai dự án sẽ giúp mạng lưới FedEx trở nên linh hoạt và kết nối hơn, phục vụ hiệu quả luồng hàng hóa ngày càng lớn giữa vùng East Midlands, khu vực Tây Bắc và các thị trường quốc tế", ông nói.

Cũng theo ông Johnson, cơ sở mới mang lại lợi thế lớn cho doanh nghiệp tại vùng East Midlands, khi họ có thêm năng lực vận chuyển an toàn và hiệu quả hơn, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu trong bối cảnh thương mại quốc tế liên tục thay đổi.

FedEx là một trong những tập đoàn chuyển phát nhanh và logistics lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Memphis, bang Tennessee (Mỹ). Thành lập năm 1971, doanh nghiệp hiện cung cấp dịch vụ tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, với mạng lưới vận tải hàng không và mặt đất rộng khắp. FedEx nổi tiếng với khả năng giao hàng nhanh, đáng tin cậy, cùng hệ thống theo dõi bưu kiện theo thời gian thực - yếu tố đã thay đổi cách ngành logistics vận hành toàn cầu. Năm 2024, FedEx đạt doanh thu hơn 90 tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí là một trong những "trụ cột" của thương mại quốc tế.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)