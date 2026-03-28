FedEx hợp tác OneRail triển khai giao hàng trong 2 giờ

FedEx vừa ra mắt dịch vụ SameDay Local, cho phép khách hàng lựa chọn giao hàng trong vòng 2 giờ hoặc trong ngày.

Theo thông cáo ngày 24/3, dịch vụ được triển khai thông qua hợp tác với OneRail - nền tảng điều phối giao hàng chặng cuối (last-mile). Qua đó, khách hàng của FedEx có thể kết nối với mạng lưới hơn 1.000 đơn vị vận chuyển trên toàn nước Mỹ. Các đơn hàng cồng kềnh, kích thước lớn hoặc yêu cầu đặc thù cũng nằm trong phạm vi phục vụ của SameDay Local.

Nền tảng của OneRail cho phép tích hợp linh hoạt qua API, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động phân công đơn vị giao hàng và tối ưu tuyến đường, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Dịch vụ cũng cung cấp khả năng theo dõi gần như theo thời gian thực đối với cả khâu lấy hàng và giao hàng, kèm thời gian dự kiến (ETA) và xác nhận hoàn tất đơn hàng. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ giám sát chủ động và dịch vụ hỗ trợ 24/7 nhằm hạn chế gián đoạn và xử lý chậm trễ trong toàn bộ quá trình vận chuyển.

Động thái này nằm trong chiến lược của FedEx nhằm gia tăng sản lượng, cải thiện chất lượng dịch vụ và rút ngắn thời gian giao hàng trên nhiều khu vực. Doanh nghiệp cho biết vừa ghi nhận mùa cao điểm có lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay trong quý gần nhất.

Việc đẩy mạnh giao hàng nhanh diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp logistics và bán lẻ cạnh tranh tốc độ để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Trước đó, Amazon đã triển khai dịch vụ giao hàng trong một giờ và 3 giờ tại Mỹ cho hơn 90.000 sản phẩm, bao gồm thực phẩm và hàng tiêu dùng. Walmart cũng mở rộng dịch vụ giao trong 3 giờ, trong khi Dollar General tăng cường giao trong ngày. Target gần đây công bố kế hoạch triển khai giao hàng ngày hôm sau tại một số thị trường.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)