FedEx Corp nâng cấp mạng lưới, tăng đầu tư công nghệ

MỹTại Ngày hội nhà đầu tư 2026, FedEx công bố bốn ưu tiên chiến lược, tập trung vào mảng lợi nhuận cao, số hóa, tối ưu chi phí và kế hoạch tách mảng vận tải hàng lẻ.

Tại sự kiện "Investor Day 2026" tổ chức giữa tháng 2 tại Mỹ, FedEx Corp công bố bốn ưu tiên chiến lược cho năm tài chính mới gồm: thúc đẩy tăng trưởng ở các phân khúc có biên lợi nhuận cao, mở rộng và nâng cấp năng lực số, cải thiện hiệu quả vận hành và nâng cấp toàn diện mạng lưới.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng giám đốc điều hành Raj Subramaniam cho biết tầm nhìn của tập đoàn là "giúp chuỗi cung ứng trở nên thông minh hơn cho tất cả mọi người". Theo ông, mọi bộ phận trong FedEx đang tái định vị trọng tâm nhằm gia tăng giá trị của mạng lưới công nghiệp cốt lõi, thông qua cải thiện trải nghiệm khách hàng, hiện đại hóa nền tảng công nghệ và xây dựng cấu trúc chi phí vận hành thấp hơn về dài hạn.

Ông Subramaniam nhận định FedEx đang bước vào một kỷ nguyên mới với mục tiêu xây dựng mạng lưới linh hoạt, hiệu quả và thông minh hơn. Ông cho rằng những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ số đang tạo ra sự khác biệt rõ rệt, đóng vai trò như "nhân tố giá trị" cho toàn bộ hệ sinh thái vận hành.

Theo lãnh đạo FedEx, tập đoàn hiện vận hành một trong những mạng lưới công nghiệp giá trị nhất thế giới, đóng vai trò xương sống của chuỗi cung ứng toàn cầu. Doanh nghiệp chuyên vận chuyển các loại hàng hóa có giá trị cao, nhạy cảm về thời gian và chịu sự quản lý chặt chẽ, phục vụ những ngành thiết yếu như y tế, ôtô, hàng không vũ trụ, công nghệ và sản xuất.

Nhân viên xử lý và trung chuyển hàng hóa giữa các xe tải của FedEx tại một trung tâm phân phối. Ảnh: FedEx

Mỗi năm, FedEx vận chuyển lượng hàng hóa trị giá khoảng 2.000 tỷ USD và xử lý hơn 17 triệu kiện hàng mỗi ngày làm việc. Hoạt động này được hỗ trợ bởi đội ngũ hơn 500.000 nhân viên trên toàn cầu, cùng hàng nghìn cơ sở logistics, đội bay vận tải hàng không, hàng trăm nghìn phương tiện vận chuyển mặt đất và năng lực chuyên sâu về hải quan, tuân thủ quy định quốc tế.

Ban lãnh đạo nhấn mạnh yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cốt lõi của FedEx là độ tin cậy - điều mà khách hàng không thể thỏa hiệp. Chính yếu tố này cho phép tập đoàn đảm nhiệm những lô hàng phức tạp, nhạy cảm về thời gian trên quy mô toàn cầu mỗi ngày.

Tháng 12/2024, FedEx công bố kế hoạch tách riêng mảng vận tải hàng lẻ (Freight) thành một công ty độc lập. Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đăng ký theo mẫu Form 10 và dự kiến hoàn tất thương vụ vào ngày 1/6 tới. Sau khi tách, FedEx Corp sẽ tập trung vào hai mảng kinh doanh chính là thị trường nội địa Mỹ và thị trường quốc tế. Lãnh đạo công ty kỳ vọng động thái này sẽ tạo ra giá trị đáng kể cho cả hai doanh nghiệp.

FedEx cho biết cơ cấu doanh thu hiện khoảng 70% đến từ thị trường nội địa Mỹ và 30% từ quốc tế. Ban điều hành đánh giá sự đa dạng và cân bằng danh mục giúp doanh nghiệp duy trì sức chống chịu trước biến động kinh tế và thay đổi dòng chảy thương mại toàn cầu.

Về định hướng tài chính, FedEx đặt mục tiêu đến năm 2029 đạt doanh thu khoảng 98 tỷ USD, tương đương tốc độ tăng trưởng kép bình quân khoảng 4% một năm. Lợi nhuận hoạt động dự kiến đạt khoảng 8 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép khoảng 17%. Dòng tiền tự do điều chỉnh đặt mục tiêu khoảng 6 tỷ USD, trong khi tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư được kỳ vọng tăng thêm khoảng 200 điểm cơ bản.

Theo đánh giá của Bank of America Global Research, sự kiện nhà đầu tư của FedEx cho thấy định hướng tăng trưởng thận trọng nhưng chú trọng lợi nhuận, cải thiện chi phí và gia tăng dòng tiền đáng kể trong giai đoạn tới. Tổ chức này duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu FedEx và nâng giá mục tiêu, đồng thời kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hoạt động ở mức hai chữ số trung bình đến năm 2029 (không bao gồm mảng Freight), nhờ tái cấu trúc mạng lưới, cải thiện biên lợi nhuận và hoàn tất kế hoạch chia tách.

FedEx được thành lập năm 1971 tại Mỹ và có trụ sở tại Memphis, bang Tennessee. Tập đoàn cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, vận tải hàng không, vận tải đường bộ và giải pháp logistics tích hợp trên phạm vi toàn cầu. FedEx hiện thuộc nhóm doanh nghiệp vận tải thuê ngoài lớn nhất Bắc Mỹ và nằm trong số các hãng giao nhận hàng hóa lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ở các lĩnh vực yêu cầu vận chuyển giá trị cao và nhạy cảm về thời gian.

Gia Hân (Theo Transport Topics)