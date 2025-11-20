Federer vào ngôi đền huyền thoại quần vợt

Tay vợt huyền thoại Roger Federer có tên trong Đại sảnh Danh vọng quần vợt Quốc tế, ngay trong năm đầu tiên đủ điều kiện.

Federer nhận thông báo về việc được bầu chọn qua các thành viên của Đại sảnh Danh vọng, bao gồm Stefan Edberg và Boris Becker, hai người đã truyền cảm hứng cho siêu sao Thụy Sĩ. Lễ vinh danh "Tàu tốc hành" sẽ diễn ra tại Newport, Rhode Island, Mỹ từ ngày 27/8 đến 29/8/2026.

"Quả là một vinh dự to lớn khi được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng và sánh vai cùng nhiều nhà vô địch vĩ đại của môn thể thao này", Federer nói hôm 19/11. "Trong suốt sự nghiệp, tôi luôn trân trọng lịch sử của quần vợt và noi gương các tiền bối. Tôi mong được đến Newport vào tháng 8 tới để kỷ niệm khoảnh khắc đặc biệt này cùng cộng đồng quần vợt".

Federer giành được 20 Grand Slam trong sự nghiệp, trở thành tay vợt nam đầu tiên đạt mốc này, trước khi bị Rafael Nadal (22) và Novak Djokovic (24) phá kỷ lục. Anh giành 103 danh hiệu trong sự nghiệp, rồi giải nghệ vào năm 2022. Federer giữ vị trí số 1 thế giới với kỷ lục 237 tuần liên tiếp trong giai đoạn 2004-2008.

Federer giữ kỷ lục tám lần vô địch đơn nam Wimbledon. Ảnh: BBC

Federer nhận giải thưởng Tinh thần thể thao Stefan Edberg 13 lần và được người hâm mộ bình chọn là Tay vợt được yêu thích nhất ATP trong 19 năm liên tiếp. Ngoài ra, anh còn giành HC vàng Olympic đôi nam 2008, giúp Thụy Sĩ vô địch Davis Cup 2014 và sáng lập giải quần vợt đồng đội Laver Cup nhằm tôn vinh di sản của huyền thoại Rod Laver.

Federer là ứng viên duy nhất nhận đủ số phiếu bầu trong hạng mục VĐV cho Đại sảnh Danh vọng (Hall of Fame) năm 2026. Các tay vợt có thể được xem xét vào Hall of Fame sau 5 năm không thi đấu, và cần đạt 75% phiếu bầu từ nhóm bỏ phiếu bao gồm giới truyền thông, các tiền bối, lãnh đạo ngành, thành viên Hall of Fame và người hâm mộ.

Federer là một trong 8 tay vợt nam giành được Grand Slam sự nghiệp, với 8 danh hiệu tại Wimbledon, 6 tại Australia Mở rộng, 5 tại Mỹ Mở rộng và một tại Roland Garros.

"Tôi không nghĩ mình sẽ có nhiều danh hiệu lớn như vậy," Federer từng nói trong một cuộc phỏng vấn với AP. "Thành thật mà nói, lúc mới bắt đầu sự nghiệp, tôi chỉ hy vọng có thể thắng một lần".

Danh hiệu Grand Slam đầu tiên của Federer đến tại Wimbledon 2003. Anh phá kỷ lục 14 major dành cho nam của Pete Sampras khi vô địch Wimbledon 2009, đánh bại Andy Roddick 16–14 ở set năm của trận chung kết. Federer sau đó giành Grand Slam thứ 20 tại Australia Mở rộng 2018.

Với cú thuận tay và cú giao bóng xuất sắc, lối đánh tấn công toàn sân cùng những bước di chuyển nhẹ nhàng, Federer được xem là sở hữu phong cách thi đấu hoa mỹ bậc nhất lịch sử. Anh giành 1.251 trận thắng đơn, chỉ đứng sau Jimmy Connors trong kỷ nguyên Mở (bắt đầu từ 1968). Ở đỉnh cao phong độ, Federer lập kỷ lục 10 trận chung kết Grand Slam liên tiếp từ 2005–2007, thắng 8 trong số đó.

Lá phiếu năm sau sẽ bao gồm những ứng viên còn lại của năm nay là Juan Martin del Potro và Svetlana Kuznetsova ở hạng mục VĐV. Serena Williams và Ash Barty, những người thi đấu trận cuối vào năm 2022, sẽ lần đầu đủ điều kiện được xem xét vào Hall of Fame.

Vy Anh