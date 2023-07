Federer: 'Tôi không còn ham muốn thi đấu'

Huyền thoại Roger Federer nói rằng anh không còn muốn đứng trên sân đấu tại Wimbledon, vì biết cơ thể không cho phép bản thân làm điều đó.

"Tôi không còn nhớ nhung cảm giác đứng trên sân đấu", Federer nói với CNN trong cuộc phỏng vấn hôm 5/7. "Vì tôi biết cơ thể không đáp ứng được nữa. Đó cũng là điều tốt, vì như thế tôi có thể xem và tận hưởng tennis với tư cách người hâm mộ đúng nghĩa".

Federer kết thúc sự nghiệp với 310 tuần đứng số một thế giới, giành 103 danh hiệu, trong đó có 20 Grand Slam. Những con số này đều không phải kỷ lục, nhưng huyền thoại Thụy Sĩ vẫn được nhiều khán giả đánh giá là vĩ đại nhất lịch sử nhờ lối chơi hào hoa, đẹp mắt trong suốt sự nghiệp dài 25 năm.

Federer trong buổi phỏng vấn với CNN hôm 5/7. Ảnh: CNN

Đến sân Trung tâm All England Club với tư cách khán giả hôm 4/7, nhưng Roger Federer vẫn được CĐV Wimbledon chào đón nồng nhiệt. Ban tổ chức dành nghi thức giới thiệu đặc biệt với Federer trong lần đầu anh trở lại đây từ khi giải nghệ hồi tháng 9/2022. Huyền thoại giữ kỷ lục tám lần vô địch giải được các khán giả đứng dậy vỗ tay tán thưởng trong gần ba phút.

Federer cũng nói rằng quá trình chuyển giao từ một tay vợt sang một người bình thường diễn ra suôn sẻ. Anh có nhiều dự định với gia đình và bạn bè, điều mà anh không có thời gian làm khi còn thi đấu. Cựu tay vợt Thụy Sĩ cũng cảm thấy màn chia tay làng banh nỉ ở Laver Cup năm ngoái là hoàn hảo.

"Tôi từng nghĩ mãi về nơi bản thân sẽ chơi trận cuối, về cảm giác đau đớn khi phải giã từ sự nghiệp", Federer chia sẻ. "Nhưng rồi mọi thứ kết thúc thật tuyệt vời tại Laver Cup. Tôi được bao quanh bởi Nadal, Djokovic, Murray Bjorn Borg, John McEnroe hay Stefan Edberg. Họ có mặt đông đủ ở đó, cùng đội ngũ và gia đình của tôi. Mọi thứ thật tốt đẹp, dù trước đó tôi thực sự sợ phải đối mặt với khoảnh khắc bản thân rời khỏi tennis".

Trong buổi phỏng vấn này, Federer cũng đoán lý do Rafael Nadal cùng một vài tay vợt khác khóc trong buổi chia tay anh. "Ai cũng có lý do riêng để khóc", anh nói. "Đó có lẽ là lúc chúng tôi nhận ra mình thật may mắn khi còn chơi tennis được ở giai đoạn 35-40 tuổi. Các tiền bối của chúng tôi thường giải nghệ ở tuổi 30. Rafa chắc chắn biết cậu ấy may mắn. Cậu ấy từng vượt qua những giai đoạn khó khăn hơn bây giờ, nên tôi hy vọng cậu ấy có thể trở lại".

Sau khi giải nghệ, Federer thường xuyên chơi tennis cùng hai cậu con trai song sinh. Anh nói rằng bản thân không có thời gian cho công việc HLV trong tương lai, khi muốn dành thời gian cho bốn người con. Federer luôn muốn truyền cảm hứng cho những đứa trẻ: "Tôi không phải HLV, tôi chỉ là cha của chúng. Dù bạn có vô địch Wimbledon hay không, bạn vẫn chỉ là một người cha và đôi khi chúng không muốn nghe bạn nói. Tôi cố gắng trêu đùa chúng, nhưng đôi khi cũng dạy dỗ nghiêm khắc về chuyên môn".

Vy Anh