Federer thừa nhận may mắn hơn Nadal

Roger Federer tự đánh giá bản thân may mắn, khi phải đến cuối sự nghiệp mới dính chấn thương nặng, điều mà Rafael Nadal đối mặt từ khi còn trẻ.

"Tôi nổi tiếng là có thể trạng tốt", Federer chia sẻ với đồng nghiệp cũ Andy Roddick trong podcast của tay vợt Mỹ, sau sự kiện Laver Cup diễn ra ở San Francisco tuần qua. Theo Federer, anh chưa từng bỏ dở một trận đấu nào vì chấn thương và đây là điều may mắn.

"Đến cuối sự nghiệp, cái đầu gối không còn nghe lời tôi", Federer nói, sau khi Roddick nhắc về những chiếc nạng mà ngôi sao Thụy Sĩ phải mang vào năm 2021. "Tôi thường che giấu tình trạng nghiêm trọng của chấn thương. Tôi không muốn truyền thông hay đối thủ biết điều đó".

Federer cho biết anh nể phục đàn em kình địch Nadal, người trải qua vô số chấn thương nặng trong toàn bộ sự nghiệp. "Nadal tiếp cận ngược tôi, khi sẵn sàng chia sẻ công khai các chấn thương nặng", Federer nói. "Khi phải lên bàn mổ, tôi mới thấy trân trọng những gì mình từng có. Có lúc cái lưng khiến tôi không thể rời khỏi ghế, nhưng mọi người vẫn nghĩ tôi hoàn hảo. Nadal thì đối mặt chuyện đó hàng ngày".

Federer (phải) và Nadal trong buổi tập ở Laver Cup 2022, tại sân O2, London, Anh. Ảnh: Reuters

Federer cũng luôn hy vọng kéo dài sự nghiệp và cho rằng cơ thể sẽ sớm thích nghi với tuổi tác. Nhưng điều này không xảy ra và "Tàu tốc hành" phải treo vợt vào 2022 khi vết thương đầu gối chưa lành. "Tôi chấp nhận điều đó và có một cái kết thật đẹp", anh nói thêm. "Không có sự chuẩn bị nào cho việc tôi chia tay sự nghiệp bằng một trận đôi cùng Nadal. Điều đó đến tự nhiên và vì thế cảm xúc rất chân thật. Tôi hạnh phúc vì giải nghệ bên các đối thủ, các huyền thoại, gia đình và CĐV".

Cũng trong podcast với Roddick, Federer cho biết anh thường tập luyện đơn giản, hướng đến phong cách chơi nhàn nhã và điều này giúp cơ thể ít bị chấn thương. "Thực sự là tôi ghét tập cùng Agassi vì anh ấy luôn đánh rất mạnh", Federer đùa với Roddick. "Tôi có thể đỡ ba cú của anh ấy nhưng đến cú thứ tư thì bóng bay vụt qua. Đó không phải kiểu tập luyện của tôi. Tôi vẫn tập cường độ cao, nhưng theo kiểu khác".

Federer kết thúc sự nghiệp với 20 Grand Slam, nhiều thứ ba lịch sử. Anh có giai đoạn thống trị gần như tuyệt đối, giành 16 trong 27 Grand Slam từ cuối 2003 đến đầu 2010. Agassi là bại tướng của Federer ở chung kết Mỹ Mở rộng 2005, trong khi Roddick thua huyền thoại Thụy Sĩ ba trận chung kết Wimbledon và một chung kết Mỹ Mở rộng.

Vy Anh