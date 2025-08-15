Federer tái xuất ở Thượng Hải

Cựu số một thế giới Roger Federer xác nhận dự trận đánh đôi giao hữu nằm trong lịch trình Thượng Hải Masters, khởi tranh từ 1/10.

"Tôi rất vui khi trở lại Thượng Hải Masters", Federer nói trong đoạn clip được ban tổ chức chia sẻ trên mạng xã hội. "Thượng Hải luôn là điểm đến đặc biệt trong tôi, với những người hâm mộ tuyệt vời cùng nhiều kỷ niệm khó quên. Tôi mong chờ được gặp các bạn vào ngày 10/10 tới".

Góp mặt cùng cựu tay vợt 41 tuổi ở sự kiện này là những nhân vật nổi tiếng tại Trung Quốc, trong đó có cựu số ba thế giới nội dung đôi nữ Zheng Jie. Ngoài ra, những nhà điều hành giải đã mời diễn viên Wu Lei và đặc biệt là siêu sao võ thuật Chân Tử Đan.

Federer trong buổi giao lưu với khán giả Thượng Hải năm 2023. Ảnh: Reuters

Năm ngoái, Federer cũng xuất hiện tại Thượng Hải Masters trong một buổi giao lưu tương tự. Khi đó, huyền thoại Thụy Sĩ đứng chung sân đấu với tay vợt Zhang Zhizhen, ngôi sao bóng bàn Fan Zhendong và ca sĩ Eason Chan.

Màn tái xuất của Federer trên sân trung tâm ở Tổ hợp Qizhong hứa hẹn là một trong những sự kiện được chờ đợi nhất tại Thượng Hải Masters 2025, bởi chủ nhân của 20 danh hiệu Grand Slam rất ít khi nhận lời tham dự một trận đấu biểu diễn hoặc sự kiện tương tự kể từ lúc giải nghệ. Lần gần nhất Federer thi đấu chính thức là Laver Cup 2022, nơi anh đứng cặp cùng Rafael Nadal ở trận đấu chia tay sự nghiệp.

"Thú thực tôi muốn chơi lại một chút. Tôi không cầm vợt nhiều sau khi giải nghệ vì muốn cơ thể và tâm trí nghỉ ngơi. Tôi nhớ tennis", Federer trả lời phỏng vấn tờ L’Equipe và TNT Sports tháng 4/2024. "Tôi sẽ tập luyện trở lại, khoảng hai đến ba lần một tuần. Hy vọng tôi sẽ đạt thể trạng tốt và trở lại sân đấu cho những sự kiện giao hữu".

Lần gần nhất Federer thi đấu tại Thượng Hải Masters là năm 2019. Anh thua Alexander Zverev ở tứ kết. Thành tích tốt nhất của Federer tại giải là hai chức vô địch năm 2014 và 2017. Cựu tay vợt Thụy Sĩ còn về nhì năm 2010 sau trận chung kết thua Andy Murray.

Vy Anh