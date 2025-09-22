Federer sẵn sàng tái xuất cùng Nadal

Cựu tay vợt số một thế giới Roger Federer ấp ủ chuyến du đấu của các huyền thoại quần vợt và hào hứng nếu được đồng hành cùng kình địch một thời Rafael Nadal.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC cuối tuần qua, Federer cho biết ý tưởng về một tour đấu đặc biệt dành cho các tay vợt đã giải nghệ hoàn toàn khả thi. Nhiều khả năng anh và Nadal sẽ có mặt trong một chuyến du đấu hoặc ít nhất là một trận biểu diễn để đáp lại sự yêu mến của người hâm mộ.

"Tại sao không?", Federer nói khi được hỏi về việc tái ngộ Nadal trên sân đấu. "Tôi rất thích Nadal và tôi đang chơi quần vợt rất nhiều. Tôi đã chơi bốn tiếng ở San Francisco và một tiếng rưỡi ở Los Angeles. Tôi muốn có vóc dáng tốt nhất".

Federer (trái) trong lễ tri ân Nadal ở Roland Garros 2025, trên sân Philippe Chatrier, Paris, Pháp hồi tháng 5/2025. Ảnh: Reuters

Theo Federer, "quần vợt dành cho người cao tuổi" là khái niệm nghe có vẻ tệ với anh và Nadal. Tuy nhiên, một tour đấu của hai trong số những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời vẫn khiến họ hào hứng và thèm khát.

"Một trong các lý do tôi khởi xướng Laver Cup là để tôn vinh các huyền thoại", Federer nói thêm. "Chúng ta từng có tour đấu của các huyền thoại vì có rất nhiều người muốn xem họ chơi. Chúng tôi chắc chắn sẽ nghiêm túc với ý tưởng này".

Federer giải nghệ sau Laver Cup 2022, còn Nadal chia tay quần vợt năm ngoái. Họ lần lượt đoạt 20 và 22 Grand Slam sau hai thập kỷ so kè đỉnh cao. Những năm qua, cặp đôi thường xuyên gặp gỡ, trao đổi về các dự án và kế hoạch tương lai. Các con của Federer học ở học viện Nadal mỗi kỳ nghỉ hè.

"Sau khi giải nghệ tôi đã tốn thời gian để sắp xếp lịch trình và mọi thứ, quả là không dễ chút nào", Federer chia sẻ. "Tôi vui nếu được bận rộn, nhưng lại phải cẩn thận để không làm quá nhiều việc. Thật tuyệt là tôi vẫn đến phòng tập bốn lần mỗi tuần. Một tuần sau khi giải nghệ, tôi đã mua thiết bị để tạo phòng tập riêng trong nhà. Đấy là lần đầu tiên tôi có một phòng gym tử tế cho riêng mình, thật kỳ lạ".

Một số thương hiệu lớn đã ngỏ ý tổ chức các trận đấu của Federer, Nadal và một số huyền thoại. Tour đấu có thể diễn ra ở nhiều thành phố trên thế giới, nhưng thời điểm và cách đăng cai chưa được tiết lộ. Federer vừa tổ chức thành công Laver Cup 2025. Giải đấu do anh sáng lập diễn ra ở San Francisco, California, Mỹ từ 19-21/9, với chiến thắng 15-9 cho đội Thế giới trước đội châu Âu.

Vy Anh