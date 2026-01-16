Federer: 'Nếu chỉ đoạt 10 Grand Slam, tôi vẫn tự hào không kém'

AustraliaHuyền thoại Roger Federer lần đầu trở lại Australia Mở rộng sau 4 năm và khẳng định số Grand Slam không phải điều khiến anh hạnh phúc nhất.

"Nếu chỉ giành một nửa số chiến thắng hiện có, tôi vẫn tự hào không kém vì đã có được nhiều hơn những gì tôi từng nghĩ", Federer nói tại họp báo ở Melbourne hôm 15/1, chuẩn bị cho trận đánh đôi biểu diễn trong ngày khai mạc Australia Mở rộng cuối tuần này.

Federer sẽ chơi cặp cùng huyền thoại chủ nhà Lleyton Hewitt, đấu với cặp Patrick Rafter - Andre Agassi hôm 18/1. Anh nói dù quần vợt quan trọng, nỗi nhớ về những ngày thi đấu đỉnh cao không mạnh mẽ như nhiều người vẫn nghĩ.

Cựu tay vợt Roger Federer trong buổi họp báo ở Melbourne hôm 15/1. Ảnh: Reuters

"Gần đây chúng tôi có ý tưởng đấu với Rafael Nadal để tri ân khán giả. Nhưng thú thực là với bốn đứa con, tôi không thể ưu tiên lịch trình cho quần vợt như trước, còn quá nhiều việc khác phải lo", Federer chia sẻ thêm về cuộc sống sau giải nghệ. "Tôi vui vì vẫn năng động, bận rộn và tham gia nhiều môn thể thao. Tôi đã đánh golf vài lần với Nadal và cũng thường chơi quần vợt".

Federer từng thi đấu biểu diễn ở Thượng Hải Masters năm ngoái. Anh nói sẽ ưu tiên đánh đôi mỗi khi được mời, bởi thể lực không còn đảm bảo. "Tôi thực sự tự hào và hạnh phúc khi trở lại Australia và gặp rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè cũ", anh nói. "Tôi vẫn theo dõi quần vợt, kiểm tra kết quả các giải đấu hoặc xem qua truyền hình nếu có thời gian".

Federer chọn trận chung kết Australia Mở rộng 2017 với Nadal là trận đáng nhớ nhất của anh ở xứ chuột túi. Khi đó anh 35 tuổi, không chơi bất kỳ trận Grand Slam nào trong sáu tháng và dự giải mà không đặt nhiều kỳ vọng nhưng cuối cùng vô địch. "Năm đó tôi đặt mục tiêu vào tứ kết", huyền thoại 44 tuổi nói. "Hai HLV của tôi khi đó là Luthi và Ljubicic nói tôi có thể làm được, nhưng tôi thì không tin. Tôi nghĩ mình đang đứng thứ 17 thế giới và không chơi trong sáu tháng thì không thể vô địch".

Nói về giải năm nay, Federer dự đoán Alcaraz và Sinner sẽ tiếp tục phô diễn sức mạnh bởi đang ở giai đoạn thăng tiến. Anh nói: "Cuộc cạnh tranh giữa họ trong nhiều giải major gần đây thật thú vị. Đặc biệt là trận chung kết Roland Garros phi thường. Lẽ ra trận đấu đã kết thúc rất sớm cho Sinner, nhưng rồi mọi chuyện diễn biến theo cách điên rồ. Đó có lẽ là một trong các trận hay nhất quần vợt và hai người họ vẫn đang thể hiện sự tiến bộ. Tôi từng đánh tập cùng họ một chút và cả hai đều xuất sắc".

Federer cũng cho rằng nếu Sinner lập hat-trick vô địch, hoặc Alcaraz trở thành người trẻ nhất hoàn tất bộ sưu tập major thì cũng không ngạc nhiên. "Trường hợp của Alcaraz tôi nghĩ chỉ là vấn đề tâm lý, cũng giống như Rory McIlroy nhắm vô địch The Masters vậy. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ làm được, nhưng tôi chắc chắn có cả trăm tay vợt sẽ cố gắng ngăn cản cậu ấy".

Theo kết quả phân nhánh Australia Mở rộng, Sinner có thể gặp Novak Djokovic ở bán kết, còn Alcaraz đấu Alexander Zverev. Sinner và Alcaraz đã thống trị các Grand Slam hai năm qua và trong lịch sử chưa bộ đôi nào làm được điều đó ba năm liên tiếp.

