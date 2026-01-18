Federer không muốn dẫn dắt Alcaraz vì ưu tiên cho con cái

Huyền thoại tennis người Thụy Sĩ Roger Federer tự gạch tên khỏi danh sách ứng viên làm HLV của Carlos Alcaraz trong tương lai.

Federer là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn tại Australian Mở rộng 2026 hôm 15/1. Anh lần đầu trở lại giải Grand Slam này từ sau khi thua bán kết trước Novak Djokovic năm 2020, giờ đây với vai trò khách mời cho trận biểu diễn đánh cặp cùng Andre Agassi trước Lleyton Hewitt và Patrick Rafter.

Trước những tin đồn về việc dẫn dắt Alcaraz, trong bối cảnh tay vợt người Murcia vừa chia tay HLV Juan Carlos Ferrero, Federer phải lên tiếng bác bỏ. "Điều quan trọng nhất đối với Alcaraz lúc này là tìm được người phù hợp đồng hành. Tôi có thể đưa ra một vài lời khuyên, nhưng hiện tại, tôi tập trung hoàn toàn cho các con và cuộc sống riêng", chủ nhân 20 Grand Slam trả lời Eurosport.

Federer bắt tay Alcaraz trong một dịp dự khán trận đấu của tay vợt hậu bối người Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

Tại Australia Mở rộng hiện tại, tay vợt số 1 thế giới được hỗ trợ bởi Samuel Lopez, người tạm thời tiếp quản vai trò trưởng ban huấn luyện thay cho Ferrero. Lopez không phải nhân vật xa lạ, vì gia nhập đội ngũ của Alcaraz từ năm ngoái theo lời mời của Ferrero. Cả hai HLV này cũng từng đồng hành suốt thời gian dài khi cùng dìu dắt các tay vợt ở học viện.

Sau khi cựu tay vợt Tây Ban Nha chia tay Alcaraz vì không còn chung chí hướng trong nhiều vấn đề, Lopez ở lại, nhận bàn giao toàn bộ kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải 2026. "Tôi sẽ rất ích kỷ nếu cũng yêu cầu Lopez rời", Ferrero nói với Marca cuối tháng 12/2025. "Được làm việc với Alcaraz là phần thưởng cho công sức sau nhiều năm của Lopez, dù không phủ nhận tôi có đôi chút buồn lòng khi chứng kiến cảnh này và cần thời gian để tập làm quen".

Federer và Alcaraz có quan hệ khá tốt. Hai người gặp nhau lần đầu tại Wimbledon 2019, khi tay vợt Tây Ban Nha làm "quân xanh", tập cùng tượng đài người Thụy Sĩ trước trận tứ kết. Sau đó, họ tiếp tục hội ngộ tại hai kỳ Laver Cup gần nhất là 2024 và 2025, cũng như tại Thượng Hải Masters, nơi cả hai đã có những buổi tập chung. Trong những lần gặp gỡ tại Trung Quốc, Federer đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về sự nghiệp thi đấu cũng như cách đối diện với áp lực của sự nổi tiếng dành cho đàn em.

Từng 6 lần vô địch tại Melbourne Park, Federer hy vọng đàn em có thể hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam tại Australia Mở rộng năm nay. "Đó sẽ là một cột mốc lịch sử nếu cậu ấy chinh phục được cả 4 danh hiệu lớn khi còn trẻ như vậy. Tuy nhiên, chắc chắn hơn 100 tay vợt khác tại giải đấu sẽ không đồng ý và tìm mọi cách để ngăn cản Alcaraz", cựu tay vợt 44 tuổi nói thêm..

Federer cũng dành lời khen cho cuộc đối đầu xuyên suốt trong năm 2025 giữa Alcaraz và Jannik Sinner, xem sự ganh đua giữa bộ đôi này là điều tốt cho tennis. "Trận chung kết Roland Garros năm ngoái giữa họ thật điên rồ, nó sẽ được nhớ đến như một trong những trận đấu hay nhất lịch sử làng banh nỉ", anh nói thêm.

Nhưng khi so sánh, cựu tay vợt Thụy Sĩ cho rằng Alcaraz có nhiều nét giống anh hơn so với Sinner. Federer giải thích: "Xem Alcaraz thi đấu, tôi có cảm giác chúng tôi sẽ đưa ra những quyết định giống nhau, từ những cú bỏ nhỏ, lên lưới hay những cú đánh ăn điểm trực tiếp. Chúng tôi đều thích chơi theo cách của riêng mình. Tôi cảm thấy có sự kết nối lớn hơn với lối chơi của cậu ấy".

Hoàng Thông (theo Marca)