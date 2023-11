Federer bỏ túi nửa tỷ USD sau khi nghỉ hưu

Roger Federer gia tăng tài sản thêm 330 triệu USD trong năm qua, nhờ đầu tư vào công ty sản xuất giày và hợp đồng tài trợ với Uniqlo.

Số liệu của tạp chí Forbes cho thấy thương hiệu giày thể thao On của Thụy Sĩ đạt doanh thu gần hai tỷ USD chỉ một năm sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào 2022. Giá trị vốn hóa của On sau khi IPO lên tới 10 tỷ USD. Điều này giúp Federer, người sở hữu 3% công ty, gia tăng tài sản thêm 300 triệu USD.

Federer kiếm được hơn một tỷ USD nhờ các khoản đầu tư và được tài trợ. Ảnh: USA Today

Federer hiện là đại sứ toàn cầu của On, kiêm đối tác thiết kế và nhà đầu tư. Huyền thoại Thụy Sĩ rót tiền vào On từ 2019, một năm sau khi chấm dứt hợp đồng tài trợ trang phục thi đấu với Nike. Federer biết đến On qua vợ anh, Mirka – người sử dụng dòng giày thể thao hàng đầu Thụy Sĩ.

Trước khi được Federer rót vốn, On chỉ có thị phần ở Thụy Sĩ và một vài nước châu Âu. Sau đại dịch Covid-19, thương hiệu này tăng trưởng mạnh, bán ra trên toàn cầu.

Bên cạnh khoản đầu tư thành công tại On, Federer vẫn bỏ túi đều đặn 30 triệu USD mỗi năm, trong hợp đồng dài 10 năm với hãng quần áo Uniqlo từ 2018. Đến giờ, Federer đã kiếm được 150 triệu từ Uniqlo dù thi đấu rất ít trong những năm cuối sự nghiệp, trước khi treo vợt vào hè 2022. Giống On, Uniqlo chọn Federer là đại sứ toàn cầu, xem anh là biểu tượng ngoài phạm vi quần vợt.

Theo Forbes, trong 10 năm cuối hợp đồng với Nike, Federer bỏ túi 10 triệu USD mỗi năm để mặc toàn bộ trang phục thi đấu của hãng thể thao Mỹ, bao gồm những đôi giày. Sau khi chia tay Nike vào 2018 để chấm dứt kỷ nguyên hợp tác dài hơn hai thập kỷ, Federer vẫn mang đôi giày của hãng gần một năm, trước khi đầu tư vào On.

Federer cả sự nghiệp kiếm 130 triệu USD tiền thưởng nhưng bỏ túi gấp 10 lần con số này nhờ những thương vụ đầu tư và tiền tài trợ. Theo Celebrity Net Worth, siêu sao Thụy Sĩ đã kiếm không dưới một tỷ USD tới trước khi giải nghệ. Anh là tay vợt duy nhất và là VĐV thứ bảy trong lịch sử thể thao thế giới đạt được mốc này khi còn thi đấu. Sáu người còn lại gồm Tiger Woods, Floyd Mayweather, LeBron James, Phil Mickelson, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Vy Anh