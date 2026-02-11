Federer bị xem thường trong nhóm 'Big 3'

Cựu số một thế giới Yevgeny Kafelnikov cho rằng Roger Federer không xứng đáng xuất hiện trong cuộc bàn luận tay vợt hay nhất mọi thời cùng Rafael Nadal hay Novak Djokovic.

"Mọi người vốn dĩ đã quên Federer rồi. Anh ấy có 20 Grand Slam, Nadal giành 22 danh hiệu, còn Djokovic vô địch tới 24 lần", Kafelnikov nói trên podcast First & Red hôm 10/2. "Với vài người, Federer là tay vợt xuất sắc, nhưng những con số không nói dối. Trình độ được đo lường bằng số giải đấu và danh hiệu".

Federer bắt vô-lê trên lưới trong loạt đấu giao hữu với Ruud, trên sân Rod Laver Arena, Melbourne, Australia hôm 16/1. Ảnh: Reuters

Federer là người đầu tiên của Big 3 giải nghệ sau sự kiện Laver Cup 2022 khi 41 tuổi. Hai năm sau đến lượt Nadal nối bước cựu tay vợt Thụy Sĩ. Hiện tại, Djokovic vẫn thi đấu và vừa vào chung kết Australia Mở rộng, chỉ thua số một thế giới Carlos Alcaraz trẻ hơn 16 tuổi.

Ở Grand Slam đầu năm 2026, Federer mới chính thức cầm vợt trở lại sau ba năm giải nghệ. Anh được chào đón bởi hàng vạn khán giả có mặt trong sân chính Rod Laver, khi đánh tập với đàn em Casper Ruud và thắng một loạt tie-break biểu diễn.

"Theo tôi, Djokovic và Nadal là những tay vợt phi thường và mãi mãi là những người vĩ đại nhất", Kafelnikov khẳng định. "Nhìn lại sự nghiệp, họ đã giúp nhau trở nên giỏi hơn. Họ thách thức lẫn nhau, và cần điều đó để tốt hơn. Sau cùng, tất cả đều bắt tay và chúc mừng với những gì đã làm được".

Tuy bị Kafelnikov "ngó lơ", Federer vẫn là một trong những tay vợt sở hữu nhiều vinh quang hiển hách nhất mà tennis từng chứng kiến. Suốt 24 năm thi đấu, "Tàu tốc hành" có 310 tuần giữ vị trí số một thế giới, giành 103 danh hiệu, gồm tám lần đăng quang Wimbledon – kỷ lục của Grand Slam sân cỏ.

Thống kê về danh hiệu, Federer hơn hẳn Kafelnikov, người mới hai lần lên ngôi ở major với những danh hiệu Roland Garros 1996 và Australia Mở rộng 1999. Tháng 5/1999, cựu tay vợt Nga lần đầu đứng trên đỉnh bảng thứ bậc thế giới.

Trong quá khứ, Kafelnikov thắng Federer bốn lần sau sáu trận đối đầu. Tính riêng Grand Slam, cả hai đụng độ một lần tại Wimbledon 2000 với chiến thắng 3-0 cho Kafelnikov.

Vy Anh