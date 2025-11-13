Fed ngày càng chia rẽ về việc giảm lãi suất tháng 12

Số liệu kinh tế thiếu thốn và không rõ ràng khiến một số quan chức Fed muốn giữ nguyên lãi suất, trong khi số khác ủng hộ giảm.

Ngày 12/11, Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho biết bà nhận thấy "rào cản tương đối lớn" về khả năng tiếp tục giảm lãi suất trong ngắn hạn, do lo ngại lạm phát tăng tốc. Trong cả 2 phiên họp trước của Fed, Collins đều đồng ý giảm lãi.

"Nếu không có bằng chứng cho thấy thị trường lao động yếu đi rõ rệt, tôi vẫn lưỡng lự với việc nới lỏng hơn nữa, đặc biệt khi số liệu lạm phát bị hạn chế do chính phủ đóng cửa", Collins cho biết trong một bài phát biểu tại Boston. Bà cảm thấy việc giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại thêm một thời gian nữa "là phù hợp" để cân bằng rủi ro lạm phát và việc làm, trong bối cảnh môi trường nhiều biến động.

Các bình luận của Collins cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc của nội bộ Fed. Họ khó thống nhất về lần cắt giảm lãi suất kế tiếp. Đây là các thách thức Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đề cập cách đây hai tuần. Khi đó, Powell cho biết việc giảm lãi tháng 10 được các quan chức ủng hộ, nhưng khả năng tiếp tục trong tháng 12 "vẫn chưa chắc chắn".

Bên ngoài trụ sở của Fed ở Washington (Mỹ). Ảnh: Reuters

Trong báo cáo tuần này, Karim Basta - kinh tế trưởng tại III Capital Management cho biết Collins "chưa từng bất đồng với quyết định chung của Fed, nên điều này có vẻ đáng chú ý". Basta nhận định "việc giảm lãi suất tháng 1/2026 có thể khả thi hơn tháng cuối năm nay, vì Fed có thêm thời gian xem xét dữ liệu".

Ngày 12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký dự luật ngân sách, giúp chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau hơn 40 ngày dừng hoạt động. Dù vậy, Nhà Trắng trước đó cho biết báo cáo việc làm và lạm phát tháng 10 có thể không được công bố.

Trong cuộc họp tháng 10, Fed ghi nhận 2 ý kiến bất đồng với quyết định chung. Đó là Chủ tịch Fed Kansas Jeffrey Schmid - người muốn giữ nguyên lãi suất và thành viên Hội đồng Thống đốc Stephen Miran lại ủng hộ giảm lãi 50 điểm cơ bản (0,5%).

Kể từ đó, một số thành viên Fed đã đưa ra các phát biểu thận trọng về khả năng tiếp tục điều chỉnh lãi suất. Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem lo ngại chính sách quá nới lỏng. Còn Phó chủ tịch Fed Philip Jefferson cho rằng họ cần đặc biệt thận trọng trong bối cảnh thiếu số liệu chính thức do chính phủ ngừng hoạt động.

Một số quan chức khác, như Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cũng muốn giữ nguyên lãi suất do rủi ro lạm phát. Trong khi đó, Chủ tịch Fed San Francisco kêu gọi có thái độ cởi mở.

Tại sự kiện do Trường Kinh doanh Judge thuộc Đại học Cambridge tổ chức ngày 12/11, Miran cho rằng số liệu lạm phát trên 2% chỉ phản ánh quá khứ và không nên được coi là chỉ báo cho lập trường chính sách. Ông giữ quan điểm lạm phát đang hạ nhiệt nhờ chi phí nhà ở giảm dần.

Mirran tiếp tục kêu gọi hạ lãi suất trong phiên họp kế tiếp. Trong cả 2 phiên họp trước của Fed, ông đều muốn giảm 50 điểm cơ bản thay vì 25 điểm như quyết định chung. Ông là thống đốc do Tổng thống Trump đề cử.

"Giữ chính sách quá thắt chặt chỉ để phản ứng với số liệu thống kê, thay vì cân nhắc cung - cầu thực sự của nền kinh tế khiến thị trường lao động suy yếu. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải tránh điều đó", Miran nói.

Hà Thu (theo Reuters)