Fed được dự báo không giảm lãi suất năm nay

Các ngân hàng Deutsche Bank, JPMorgan và HSBC đều đã loại trừ khả năng Fed nới lỏng chính sách năm 2026.

Ngày 16/4, ngân hàng Deutsche Bank (Đức) dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất năm 2026. Nguyên nhân là rủi ro lạm phát do giá dầu trong xung đột tại Trung Đông, tăng trưởng của Mỹ vẫn sôi động và thị trường lao động thắt chặt, khiến Fed có ít dư địa nới lỏng chính sách.

Để giảm lãi suất năm nay, điều kiện cần là thị trường lao động của Mỹ suy yếu phần nào và lạm phát hạ nhiệt, các nhà phân tích tại Deutsche Bank cho biết. Trước đó, ngân hàng này kỳ vọng Fed giảm lãi suất một lần vào tháng 9.

Một số nhà băng khác, như JPMorgan và HSBC cũng đã loại trừ khả năng Fed giảm lãi năm nay. Tuy nhiên, Goldman Sachs, Morgan Stanley và BofA Global Research vẫn kỳ vọng Fed hạ lãi suất hai lần, bắt đầu từ tháng 9.

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu tại Washington, Mỹ ngày 10/12/2025. Ảnh: Reuters

Vài ngày qua, một số quan chức Fed đã lên tiếng cảnh báo xung đột Trung Đông làm tăng sức ép lạm phát. Mức độ bất ổn cao cũng khiến họ khó phát tín hiệu rõ ràng về các bước đi tiếp theo.

Trong cuộc họp chính sách tháng 3, Fed giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại 3,5-3,75%. Chủ tịch Fed Jerome Powell khi đó nhận định tác động từ các diễn biến ở Trung Đông với kinh tế Mỹ vẫn chưa rõ ràng. "Trong ngắn hạn, giá năng lượng tăng sẽ kéo lạm phát chung lên cao, nhưng hiện còn quá sớm để đánh giá quy mô và thời gian của các tác động tiềm tàng lên nền kinh tế", ông nói.

Quan chức Fed dự báo có thể nới lỏng chính sách thêm một lần nữa trong năm nay, với mức 25 điểm cơ bản (0,25%). Cuộc họp tiếp theo của cơ quan này sẽ diễn ra vào cuối tháng 4.

Hãng dữ liệu LSEG cho biết thị trường hiện đặt cược khả năng Fed không giảm lãi suất năm nay là gần 70%. Bên cạnh đó, "khả năng tăng lãi suất trong năm nay cũng không còn thấp nữa, nhưng chúng tôi không cho rằng việc này sẽ xảy ra trong năm 2026", Deutsche Bank nhận định.

Hà Thu (theo Reuters)