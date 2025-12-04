Fed có thể thoát lỗ sau gần 3 năm

Fed có thể lãi trở lại sau 3 năm liên tiếp thua lỗ, khi chi phí trả lãi cho các ngân hàng giảm xuống trong tháng 11.

Theo số liệu vài tuần gần đây của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), từ đầu tháng 11, quy mô tài sản hoãn lại (deferred asset) bắt đầu co hẹp. Tính đến 26/11, khoản này là 243,2 tỷ USD, giảm 0,6 tỷ USD so với đầu tháng. Mức thay đổi này khá nhỏ, nhưng cho thấy xu hướng trong dài hạn đã đảo chiều.

Tài sản hoãn lại thực chất là lỗ lũy kế của Fed, và được khấu trừ trong tương lai khi họ có lợi nhuận trở lại. Vì vậy, việc khoản này giảm xuống là tín hiệu Fed bắt đầu có lãi.

Bên ngoài Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington (Mỹ). Ảnh: Reuters

Fed đã có hai năm liên tiếp ghi nhận lỗ, với 77,6 tỷ USD năm 2024 và 114 tỷ USD vào 2023. Đây là hệ quả của chiến dịch hỗ trợ nền kinh tế giai đoạn đại dịch 2020-2021 và quá trình nâng lãi suất mạnh tay để chống lạm phát 2022-2023.

Trong bảng cân đối kế toán, trái phiếu chính phủ Mỹ và MBS giúp Fed thu lãi như nhà đầu tư thông thường. Còn tiền gửi ngân hàng thương mại tại đây là nợ và họ phải trả lãi cho khoản này.

Trong đại dịch, cơ quan này mua vào lượng lớn trái phiếu chính phủ và chứng khoán đảm bảo bằng tài sản thế chấp (MBS). Khi lạm phát tăng cao, họ phải nâng lãi suất 11 lần từ tháng 3/2022 đến 7/2023. Điều này khiến Fed bị lỗ từ tháng 9/2022, do chi phí trả lãi cho các ngân hàng thương mại gửi tiền tại đây cao hơn nhiều so với lãi thu được từ trái phiếu.

Dù vậy, không như các doanh nghiệp thông thường, việc thua lỗ không đồng nghĩa hoạt động của Fed bị ảnh hưởng và họ cần tiền từ Bộ Tài chính Mỹ. Việc tạo ra lợi nhuận và có thu nhập từ cho vay không phải là mục tiêu của cơ quan này. Đây chỉ là kết quả của quá trình điều chỉnh chính sách tiền tệ, nhằm giữ lạm phát ở mức thấp và duy trì thị trường lao động vững chắc.

Giới quan sát chưa rõ liệu Fed mất bao lâu để đưa tài sản hoãn lại về 0 và tiếp tục chuyển lợi nhuận về Bộ Tài chính. Họ ước tính thời gian có thể tính bằng năm.

Bill Nelson - cựu lãnh đạo cấp cao tại Fed cho biết khi ông theo dõi báo cáo tài chính của các chi nhánh tại địa phương, cơ quan này "có thể đang trên đà ghi nhận lợi nhuận hợp nhất vượt 2 tỷ USD trong quý hiện tại".

Năm nay, Fed đã giảm lãi suất 2 lần, với tổng cộng 50 điểm cơ bản (0,5%), đưa lãi suất tham chiếu về 3,75-4%. Cơ quan này được dự báo tiếp tục nới lỏng tiền tệ trong cuộc họp tuần sau.

Hà Thu (theo Reuters)