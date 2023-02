Fed có thể phải nâng lãi 3 lần nữa

Khi lạm phát Mỹ giảm tốc chậm hơn kỳ vọng, giới chuyên gia dự báo Fed tăng lãi ở mức 25 điểm cơ bản thêm 3 lần nữa.

Ngày 24/2, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 1. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Một số nhà dự báo Phố Wall cho rằng PCE lõi (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng vốn dễ biến động) sẽ tăng 0,5% so với tháng 12.

Cuối năm ngoái, hầu hết quan chức Fed dự kiến lãi suất cơ bản cao nhất năm nay là 5,1%. Việc này đồng nghĩa lãi sẽ được nâng thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) thêm 2 lần nữa, vào cuộc họp tháng 3 và tháng 5.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Wall Street Journal, các nhà đầu tư hiện kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi thêm 25 điểm cơ bản trong 3 cuộc họp sắp tới, chứ không phải 2. Điều này sẽ kéo lãi suất lên mức 5,4% giữa năm nay.

Bên ngoài trụ sở của Fed hồi cuối tháng 1/2022. Ảnh: Reuters

Lãi suất cơ bản tại Mỹ hiện vào khoảng 4,5-4,75% sau lần tăng lãi mới nhất đầu tháng này. Đây là chu kỳ nâng lãi mạnh tay nhất của Fed kể từ thập niên 80.

Tuy nhiên, kể từ đó, các dữ liệu mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn rất sôi nổi. Tiến độ giảm lạm phát lại chậm hơn so với dự báo. Việc này có thể khiến Fed kéo dài kế hoạch tăng lãi suất.

Chi tiêu bán lẻ tăng mạnh trong tháng 1/2023. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,4%, mức thấp nhất trong 53 năm, gây ngạc nhiên cho các nhà kinh tế. Tăng trưởng cũng đã phục hồi ở châu Âu, xoa dịu lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu trong năm nay.

Trong khi đó, đà giảm tốc của lạm phát đang chậm lại. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 0,5% so với tháng 12 và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá sản xuất (PPI), đo lường chi phí đầu vào ở cấp độ bán buôn, tăng 0,7% so với tháng trước và 6% so với năm ngoái. Cả hai chỉ số này đều cao hơn dự báo của Phố Wall.

Omair Sharif - Chủ tịch hãng nghiên cứu Inflation Insights - cho biết dữ liệu lạm phát gần đây cho thấy ít tiến triển so với kỳ vọng của Fed. Điều này có nghĩa đỉnh lãi suất cơ bản năm nay có thể được điều chỉnh tăng trong cuộc họp 21/3 tới. Vị chuyên gia cho rằng con số này có thể đạt 5,6%.

Một khả năng khác có xác suất thấp hơn là Fed mạnh tay trở lại với mức tăng 50 điểm cơ bản. Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester và Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard, tuần trước cùng nêu quan điểm ủng hộ điều này. Mester cho biết quan chức Fed không bị giới hạn trong việc phải tăng lãi mỗi lần chỉ 0,25 điểm phần trăm.

Phiên An (theo WSJ)