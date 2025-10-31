FE Credit ưu đãi đến 50% lãi suất cho người dân vùng lũ

FE Credit triển khai gói tín dụng ưu đãi đến 50% lãi suất từ 30/10 đến hết tháng 11, nhằm hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Gói tín dụng ưu đãi lãi suất của FE Credit triển khai cho người dân tại bốn tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng.

Điểm nổi bật của gói tín dụng này là lãi suất ưu đãi, cạnh tranh cùng cơ chế xét duyệt linh hoạt, nhanh chóng. Khách hàng chỉ cần cung cấp địa chỉ thường trú (dựa trên CCCD hoặc Căn cước) và địa chỉ hiện tại (theo kê khai của khách hàng) tại bốn địa phương là có thể đăng ký gói tín dụng, không cần chứng minh thiệt hại thực tế.

Giao diện chương trình ưu đãi chung tay cùng người dân vùng lũ của FE Credit. Ảnh: FE Credit

Theo đại diện FE Credit, mục tiêu của chương trình không chỉ cung cấp nguồn tài chính kịp thời, còn tạo nền tảng phục hồi bền vững cho người dân vùng lũ. "Công ty kỳ vọng gói tín dụng với lãi suất ưu đãi sẽ giúp bà con sửa chữa nhà cửa, mua sắm nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt và các chi phí thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày sau thiên tai", vị đại diện nói.

Chương trình "Sát cánh cùng cộng đồng hiện thực hóa ước mơ" năm 2024 do FE Credit thực hiện. Ảnh: FE Credit

Trong 15 năm hình thành và phát triển, FE Credit (thành viên trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) không chỉ khẳng định vị thế trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, còn là doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm cộng đồng. Đơn vị thực hiện hàng loạt chương trình xã hội ý nghĩa như: trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, xây nhà tình nghĩa cho hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ công nhân tiếp cận tín dụng hợp pháp, tổ chức hiến máu nhân đạo hay tặng áo ấm cho trẻ em vùng cao, lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh còn khó khăn.

Gói tín dụng với lãi suất ưu đãi này tiếp tục minh chứng cho cam kết phát triển bền vững FE Credit theo đuổi, kết hợp hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm xã hội. "Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, việc doanh nghiệp chủ động đưa ra giải pháp hỗ trợ cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, còn thể hiện tầm nhìn dài hạn", đại diện đơn vị nhận định.

(Nguồn: FE Credit)