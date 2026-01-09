FE Credit ưu đãi cho khách hàng thanh toán khoản vay online

FE Credit triển khai chương trình "Chuyển khoản liền tay - Lộc phát nhân hai", với nhiều giải thưởng dành cho khách hàng thanh toán các khoản vay bằng hình thức chuyển khoản, kéo dài đến hết 30/4.

Chương trình ưu đãi áp dụng trên toàn quốc, cho tất cả khách hàng thanh toán các sản phẩm tài chính tiêu dùng do FE Credit cung cấp bằng hình thức chuyển khoản, gồm vay mua xe máy trả góp, vay mua điện thoại, điện máy trả góp, vay tiền mặt linh hoạt và thẻ tín dụng.

Theo đó, với mỗi 500.000 đồng thanh toán cho khoản vay tiêu dùng hoặc thẻ tín dụng, khách hàng sẽ nhận một lượt quay thưởng để tham gia vòng quay may mắn. Đối với khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thông thường, số lượt quay sẽ được nhân 3 lần khi thanh toán trước hoặc đúng ngày đến hạn hàng tháng.

Đặc biệt, số lượt quay sẽ được nhân bốn lần nếu khách hàng thanh toán thông qua FE Online 2.0, ứng dụng tài chính tích hợp các chức năng từ vay tiền mặt, cung cấp dịch vụ ngân hàng số đến các tiện ích giúp theo dõi, quản lý và thanh toán khoản vay chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại.

Khách hàng thanh toán qua ứng dụng FE Online sẽ được tặng 4 lượt quay may mắn. Ảnh: FE Credit

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình hơn 620 triệu đồng, gồm 8 giải đặc biệt là xe máy Honda Air Blade (phiên bản tiêu chuẩn), 48 giải nhất với phiếu quà tặng Urbox trị giá 1 triệu đồng và 288 giải khuyến khích, mỗi giải là phiếu Urbox trị giá 500.000 đồng.

Đại diện FE Credit cho biết, việc trễ hạn thanh toán do áp lực công việc, gia đình hoặc phát sinh khó khăn tài chính có thể ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng, điểm tín dụng và khả năng tiếp cận vốn của khách hàng trong tương lai. Từ thực tế này, chương trình "Chuyển khoản liền tay - Lộc phát nhân hai" được triển khai nhằm khuyến khích khách hàng thanh toán đúng hạn, đồng thời thúc đẩy thói quen giao dịch không tiền mặt.

Khách hàng có cơ hội trúng xe máy Honda Air Blade và nhiều phần quà giá trị khác. Ảnh: FE Credit

Ra mắt lần đầu năm 2024, chương trình được FE Credit duy trì như một giải pháp kết hợp giữa ưu đãi và truyền thông tài chính, giúp khách hàng nâng cao nhận thức về quản lý khoản vay, kiểm soát chi tiêu và xây dựng thói quen tài chính bền vững. Theo doanh nghiệp, việc khuyến khích thanh toán đúng hạn không chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn, mà còn góp phần cải thiện khả năng tiếp cận các sản phẩm tài chính trong dài hạn.

Trong bối cảnh ngành tài chính - ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, FE Credit cho biết sẽ tập trung đưa các giải pháp công nghệ đến gần hơn với khách hàng thông qua các hành vi tài chính hằng ngày, như thanh toán khoản vay trực tuyến.

Ông Parekh Yash Kumar Hasmukhlal, Giám đốc Khối Xử lý Tín dụng FE Credit cho biết thành công của chương trình năm 2024 là cơ sở để đơn vị tiếp tục mở rộng quy mô triển khai trong năm nay, với mục tiêu vừa khuyến khích thanh toán đúng hạn, vừa hỗ trợ khách hàng làm quen và sử dụng hiệu quả các kênh thanh toán số an toàn, thuận tiện.

(Nguồn: FE Credit)