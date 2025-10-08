FE Credit tung loạt ưu đãi khi mua xe máy điện VinFast

FE Credit hợp tác VinFast triển khai gói giải pháp tài chính linh hoạt: trả trước 0 đồng, giảm 10% giá xe, hạn trả góp 6-36 tháng… cho khách hàng mua xe máy điện.

Theo đó, khách hàng từ 20 đến 60 tuổi có thể mua trả góp tất cả các dòng xe máy điện VinFast với khoản trả trước từ 0 đồng, lãi suất từ 0,46% một tháng và thời hạn vay linh hoạt tới 36 tháng. Đặc biệt, người mua được giảm trực tiếp 10% giá xe khi đăng ký vay tại hệ thống đại lý VinFast trên toàn quốc. Chương trình ưu đãi kéo dài đến hết tháng 12.

Với nhóm khách hàng trẻ từ 18 đến dưới 20 tuổi, FE Credit tạo điều kiện sở hữu xe điện VinFast với lãi suất ưu đãi, trả trước từ 20% giá xe. Người vay được hoàn trả cà vẹt gốc, lựa chọn thời hạn vay linh hoạt từ 6 đến 36 tháng phù hợp với khả năng tài chính cá nhân.

Bên cạnh ưu đãi lãi suất, quy trình vay được rút gọn: hồ sơ đơn giản, duyệt nhanh, ký hợp đồng ngay tại đại lý VinFast, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận phương tiện mà không cần thủ tục phức tạp.

Chương trình hợp tác giữa FE Credit và VinFast được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050. Theo Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, Từ 1/7/2026, khu vực Vành đai 1 Hà Nội sẽ dừng lưu thông xe mô tô và xe gắn máy chạy xăng. Đến năm 2028, phạm vi cấm dự kiến mở rộng sang Vành đai 2 và năm 2030 tiếp tục áp dụng tại Vành đai 3. TP HCM cũng đang xây dựng lộ trình tương tự, dự kiến ngừng đăng ký xe xăng mới cho tài xế công nghệ từ năm 2026 và tiến tới cấm hoàn toàn vào cuối năm 2028.

Sức hút của phương tiện xanh tại Việt Nam ngày càng rõ rệt nhờ chi phí vận hành thấp, ít bảo dưỡng và thân thiện môi trường. Theo Motorcycles Data, thị trường xe máy Việt Nam năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, trong đó phân khúc xe điện hạng nhẹ (L1) tăng gần 89%, còn phân khúc trên 50cc (L3) tăng tới 197% so với cùng kỳ. Việt Nam hiện đứng thứ ba thế giới về tiêu thụ xe máy điện, với hơn 209.000 xe bán ra nửa đầu năm, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong đó, VinFast tiếp tục dẫn dắt xu thế khi doanh số xe máy điện tăng gần 450% trong 8 tháng đầu năm 2025, vươn lên top 3 toàn thị trường, chỉ sau Honda và Yamaha.

Việc bắt tay cùng VinFast không chỉ mang lại lựa chọn tài chính hấp dẫn cho người tiêu dùng mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong chiến lược chuyển đổi xanh của FE Credit.

