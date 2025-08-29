FE Credit triển khai loạt ưu đãi mùa tựu trường

FE Credit triển khai bốn chương trình ưu đãi mùa tựu trường, với tổng trị giá đến 2,4 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng, từ ngày 25/8 đến 25/10.

Tựu trường là thời điểm nhiều học sinh, sinh viên cần chi phí để mua sắm thiết bị, xe máy hay trang trải học phí, sinh hoạt phí cho chặng đường mới. Tuy nhiên, với phụ huynh thu nhập trung bình - thấp hay người trẻ mới đi làm, ngân sách cá nhân dễ chịu áp lực khi phải chi trả đồng loạt cho các nhu cầu này. Do đó, FE Credit triển khai chương trình ưu đãi với thông điệp "Dựng xây tương lai từ những ước mơ nhỏ", nhằm đồng hành với phụ huynh, học sinh, sinh viên và người trẻ trên hành trình phát triển và xây dựng tương lai.

Trong đó, chương trình "Rước xế về nhà, rinh quà đến 300K" dành cho những người đang có nhu cầu mua xe máy, chuẩn bị phương tiện đi lại cho năm học mới hoặc khởi động công việc. Với khoản vay mua xe từ 15 triệu đồng tại các cửa hàng liên kết của FE Credit, khách hàng sẽ được giảm ngay 200.000 đồng hoặc 300.000 đồng, giúp tiết kiệm chi phí từ bước đầu. Chương trình áp dụng từ ngày 25/8 đến hết ngày 25/9.

Song song, nếu đang tìm kiếm các thiết bị điện tử mới để phục vụ học tập hoặc công việc, người tiêu dùng có thể chọn chương trình "Rinh điện máy chất, ưu đãi ngây ngất". Với khoản vay từ 5 triệu đồng khi mua điện thoại hoặc điện máy trả góp, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia quay số và trúng các phần quà công nghệ giá trị như laptop, máy tính bảng hoặc e-voucher trị giá 300.000 đồng. Chương trình diễn ra xuyên suốt từ ngày 25/8 đến 25/10, với tổng trị giá giải thưởng đến 99 triệu đồng.

FE Credit cung cấp nhiều giải pháp tài chính dịp tựu trường. Ảnh: FE Credit

Với khoản vay từ 15 triệu đồng trở lên, chương trình "Tài chính về tay, đón tựu trường cực slay" có thể giúp khách hàng giải quyết các nhu cầu tài chính cấp thiết, đồng thời, mang đến cơ hội quay số, trúng những quà tặng giá trị như xe máy Honda Vision, điện thoại Samsung Galaxy, laptop, cùng hàng trăm e-voucher với tổng trị giá giải thưởng 570 triệu đồng.

Ngoài ra, FE Credit còn triển khai chương trình "Có FE Online 2.0, đón tựu trường cực slay", dành riêng cho khách hàng đăng ký vay tiêu dùng từ 15 triệu đồng hoặc mở thẻ tín dụng và chi tiêu từ 5 triệu đồng, hoàn toàn qua ứng dụng FE Online 2.0, không cần tư vấn viên. Tham gia chương trình, người dùng có cơ hội quay số trúng xe Honda Vision, điện thoại Samsung Galaxy, laptop và hàng trăm e-voucher, tổng trị giá giải thưởng lên đến 145 triệu đồng.

"Chương trình khẳng định nỗ lực đổi mới, số hóa toàn diện của FE Credit nhằm mang đến trải nghiệm tài chính nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhịp sống hiện đại", đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Các chương trình ưu đãi hướng đến giúp học sinh, sinh viên trang trải chi phí phục vụ học tập. Ảnh: Phương Lâm

FE Credit là một thành viên của hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Loạt chương trình ưu đãi mùa tựu trường 2025 góp phần thể hiện cam kết dài hạn từ đơn vị trong việc tạo cơ hội để hàng triệu người Việt Nam tiếp cận các giải pháp tài chính tiêu dùng dễ dàng hơn, an tâm phát triển bản thân và hướng đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Nhật Lệ