FE Credit thưởng tuyển bóng đá nữ Việt Nam 3 tỷ đồng

Công ty Tài chính VPBank SMBC (FE Credit) thưởng "nóng" 3 tỷ đồng cho tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau chiến tích giành HC vàng SEA Games 31.

Đại diện lãnh đạo Công ty Tài chính VPBank SMBC (FE Credit) cho biết ấn tượng với bản lĩnh, quyết tâm và tinh thần của tuyển nữ Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch SEA Games.

"Nhằm khích lệ các cô gái, chúng tôi muốn góp chút quà, mong các cầu thủ luôn nỗ lực thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, mang lại vinh quang cho Tổ quốc và xây dựng hình ảnh đẹp về Việt Nam trên trường quốc tế", đại diện doanh nghiệp nói thêm.

Thời gian qua, FE Credit luôn thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống và nâng cao khả năng tiếp cận tài chính của phụ nữ Việt. Với lĩnh vực thể thao, đơn vị mong chung tay, góp sức để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế hàng đầu khu vực, đạt thành tích cao tại châu lục lẫn thế giới.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Cẩm Phả, các tuyển thủ Việt Nam bắt đầu mở hội. Trên tay họ là những lá cờ đỏ sao vàng được chuẩn bị từ trước, để sẵn sàng cho lễ đăng quang. Ảnh: Đức Đồng

Sau tối 21/5, tuyển nữ nhận được 4,6 tỷ đồng tiền thưởng. Khoản tiền này gồm hai tỷ đồng từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), một tỷ đồng từ tỉnh Quảng Ninh, 1,5 tỷ đồng từ một tập đoàn và 100 triệu - mức thưởng của ban tổ chức SEA Games cho một chiếc HC vàng. Tính cả những khoản thưởng từ ngày đầu tranh tài tại SEA Games 31, đội bóng của HLV Mai Đức Chung có khoảng 6,6 tỷ đồng.

Số tiền thưởng có thể sẽ tăng lên trong thời gian tới, khi có nhiều cá nhân, tổ chức như FE Credit muốn tôn vinh hành trình lên ngôi thuyết phục của các cô gái Việt Nam.

Trong trận chung kết tại Cẩm Phả, Quảng Ninh, nữ Việt Nam tạo ra rất nhiều cơ hội về phía cầu môn Thái Lan, một trong số đó được đội trưởng Huỳnh Như cụ thể hóa thành bàn ở phút 59, định đoạt thắng lợi 1-0. Kết quả này giúp chủ nhà đoạt HC vàng ba kỳ đại hội liên tiếp, đồng thời là chiếc HC vàng thứ bảy, giúp bóng đá nữ Việt Nam giữ vị trí độc tôn tại SEA Games (Thái Lan năm lần lên ngôi).

Thành tích toàn thắng trên hành trình SEA Games 31 cũng là cú hích tinh thần quan trọng để nữ Việt Nam tự tin hướng đến vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023, diễn ra tại New Zealand và Australia tháng 7 năm sau.

FE Credit là công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu về thị phần tại Việt Nam với khoảng 50%, cung cấp sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân với các sản phẩm như cho vay tiền mặt, vay mua xe máy, vay mua hàng gia dụng và thẻ tín dụng. Doanh nghiệp có trên 16.000 nhân viên, phục vụ 14 triệu khách hàng, hợp tác với 10.000 đối tác tại hơn 22.000 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc.

Đơn vị từng nhận nhiều giải trong nước và quốc tế như: Top 30 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam; Nhà lãnh đạo xuất sắc; Quản trị quan hệ khách hàng tốt nhất từ Hiệp hội Dịch vụ khách hàng châu Á Thái Bình Dương (APCSC); Top 10 doanh nghiệp được tin dùng nhất châu Á tại diễn đàn Kinh tế quốc tế Asia; Công ty Tài chính của năm (Finance Company of the Year); giải đồng "Nhà tuyển dụng của năm" (Employer Award of the Year) do tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) 2021 bình chọn; Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2021...

Vạn Phát