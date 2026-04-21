FE Credit hỗ trợ người dân ĐBSCL ứng phó hạn mặn

FE Credit phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Báo Công an TP HCM tặng bồn chứa nước dung tích 500 lít cho gần 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ba Tri và xã An Hiệp (Vĩnh Long).

Mùa khô năm nay tại Đồng bằng sông Cửu Long được dự báo tiếp tục diễn biến khắc nghiệt, với tình trạng nắng nóng kéo dài và xâm nhập mặn gia tăng. Nhu cầu nước sạch trở thành vấn đề cấp thiết đối với nhiều hộ dân, đặc biệt tại các khu vực ven biển và vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của hạn mặn.

Theo đại diện ban tổ chức, phần lớn các hộ dân được hỗ trợ sinh sống gần khu vực bãi rác An Hiệp, đã đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch kéo dài. Các bồn chứa nước giúp đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, góp phần giảm áp lực sinh hoạt cho nhiều gia đình tại địa phương.

Bà Đặng Thị Yến (66 tuổi) cho biết gia đình có tới 11 thành viên nhưng nguồn nước chủ yếu dựa vào một hồ chứa bằng xi măng cũ, thường xuyên không đủ nhu cầu. Những ngày thiếu nước, mọi sinh hoạt như rửa rau, tắm giặt đều phải tính toán, tiết kiệm từng chút một. Việc được hỗ trợ thêm bồn chứa 500 lít giúp gia đình bà giảm bớt áp lực.

Không chỉ riêng gia đình bà Yến, nhiều hộ dân tại địa phương cho biết đây là lần đầu được hỗ trợ thiết bị chứa nước dung tích lớn, giúp chủ động hơn trong sinh hoạt và giảm phụ thuộc vào nguồn nước mua ngoài với chi phí cao.

FE Credit trao bồn chứa nước cho người dân xã Ba Tri và xã An Hiệp (Vĩnh Long). Ảnh: FE Credit

Theo FE Credit, từ năm 2024 đến đầu năm 2026, doanh nghiệp đã phối hợp cùng các đơn vị trao tặng hàng trăm bồn chứa nước với tổng giá trị gần 500 triệu đồng cho người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp nối chuỗi hoạt động "Sát cánh vì cộng đồng, hiện thực hóa ước mơ".

Không dừng ở các hoạt động hỗ trợ ứng phó hạn mặn, trong hơn 15 năm qua, FE Credit đã duy trì nhiều chương trình cộng đồng như: hỗ trợ người lao động dịp Tết, tổ chức các chuyến xe đoàn viên, trao học bổng cho học sinh vùng khó khăn, hiến máu nhân đạo, xây dựng thư viện, hỗ trợ y tế và phối hợp cùng báo chí trợ giúp người dân sau thiên tai.

FE Credit trao học bổng và tặng thiết bị dạy học cho các em học sinh vùng lũ tại Trường Tiểu học Đại Lãnh, xã Thượng Đức (Đà Nẵng). Ảnh: FE Credit

Năm 2025, khi bão lũ ảnh hưởng đến nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung, doanh nghiệp triển khai các giải pháp tài chính như giảm lãi suất tới 50% và các gói vay ưu đãi phục vụ nhu cầu sửa chữa, mua sắm phương tiện mưu sinh. Theo đơn vị này, các hỗ trợ không chỉ giúp giảm áp lực tài chính trước mắt mà còn góp phần hỗ trợ người dân từng bước ổn định cuộc sống sau biến cố.

Phía sau các chương trình hỗ trợ là sự hỗ trợ bền bỉ của đội ngũ cán bộ nhân viên FE Credit tại địa phương. Họ đến từng khu dân cư, gặp gỡ người dân để lắng nghe nhu cầu, tư vấn và hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, qua đó giúp các chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả trong thời điểm cần thiết.

"Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính nhanh chóng - dễ dàng - đáng tin cậy, chung tay cùng bà con cải thiện chất lượng sống, hỗ trợ người lao động thích ứng tốt hơn trước những biến động trong cuộc sống, qua đó hiện thực hóa những ước mơ còn dang dở", đại diện FE Credit chia sẻ.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai các chương trình thiết thực, hỗ trợ cộng đồng phát triển bền vững.

(Nguồn: FE Credit)