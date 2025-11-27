FE Credit ghi dấu ấn với loạt giải thưởng

FE Credit nhận một giải Vàng và một giải Đồng tại lễ trao giải MMA Smarties Vietnam 2025 nhờ các chiến dịch marketing xuất sắc.

MMA Smarties Vietnam là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Hiệp hội Tiếp thị Di động Toàn cầu (MMA Global), nhằm vinh danh các chiến dịch marketing có tính đa dụng, sáng tạo, mức độ khả thi và ảnh hưởng tích cực với người dùng.

Năm 2025, giải thưởng quy tụ gần 200 thương hiệu và agency tại Việt Nam, với 982 bài dự thi ở 25 hạng mục. FE Credit được trao giải Vàng tại hạng mục "O2O/New Retail/Innovative & New Tech Sales Channels" nhờ chiến dịch "Break the Patterns. Build the Billions - Phá vỡ lối mòn. Kiến tạo tỉ đô".

FE Credit nhận giải tại sự kiện MMA Smarties Vietnam 2025. Ảnh: FE Credit

Chiến dịch được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận đúng lúc, đúng đối tượng, đúng thời điểm". Trong mùa khuyến mãi Tết, FE Credit sử dụng chiến lược Selective Marketing, tập trung vào những điểm chạm khách hàng dành nhiều thời gian nhất, xuất hiện có chọn lọc thay vì phủ sóng rộng. Cách làm này giúp thương hiệu cá nhân hóa trải nghiệm, mang giải pháp phù hợp đến đúng nhu cầu, từ đó tạo niềm tin thay vì chỉ thu hút bằng khuyến mãi.

Khách hàng nhận quà may mắn từ FE Credit trong dịp Tết Nguyên Đán 2025. Ảnh: FE Credit

Bên cạnh giải Vàng, FE Credit còn nhận giải Đồng ở hạng mục Real-time Marketing với chiến dịch "Lead Gen Reinvented - Smarter Intervention" (Tạo khách hàng thế hệ mới - Can thiệp thông minh, hiệu quả vượt trội). Chiến dịch tái định nghĩa hoạt động tạo khách hàng tiềm năng nhờ ứng dụng đồng bộ các nền tảng và định dạng mới như TikTok, livestream, chatbot, voicebot và hệ thống quản lý khách hàng CRM. Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng 17% khách hàng tiềm năng và 49% giá trị khoản cấp tín dụng, cho thấy sáng tạo trong phương pháp tiếp cận hiệu quả hơn nhiều so với việc chi tiêu ngân sách lớn.

Đại diện FE Credit cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận của tổ chức quốc tế đối với những nỗ lực đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động cải tiến quản lý, vận hành, tiếp thị, truyền thông và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp.

Trước đó, đơn vị cũng từng nhận các giải Vàng, Bạc và Đồng tại các kỳ MMA Smarties Vietnam 2019, 2021, 2022 và 2024. Hai giải năm nay giúp nâng tổng giải thưởng FE Credit nhận được lên 9 giải, trở thành công ty tài chính tiêu dùng đầu tiên tại Việt Nam đạt thành tích này.

FE Credit nhận giải Top 5 Công ty uy tín ngành Tài chính năm 2025 (nhóm Công ty Tài chính). Ảnh: FE Credit

Ngoài ra, tháng 8 doanh nghiệp cũng được Vietnam Report trao giải Top 5 Công ty Uy tín ngành Tài chính năm 2025. Tháng 6, FE Credit nhận ba giải thưởng từ Tổ chức Thẻ Quốc tế JCB, gồm: Đơn vị dẫn đầu về phát hành thẻ mới (Leading Licensee in Card Acquisition 2024); Đơn vị dẫn đầu về tăng trưởng số lượng thẻ kích hoạt tích lũy (Leading Licensee in Card Activation Balance Increase 2024) và Đơn vị dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ (Leading Licensee in Outstanding Spending Volume Growth 2024).

Hơn 15 năm phát triển, FE Credit (công ty tài chính tiêu dùng thuộc hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) đã xây dựng nền tảng vững chắc, sản phẩm, dịch vụ đa dạng, chinh phục 17 triệu khách hàng, hợp tác hơn 8.300 đối tác và hơn 13.400 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục mở rộng, ứng dụng công nghệ cao để củng cố vị thế trên thị trường tài chính tiêu dùng, tạo động lực mới thúc đẩy toàn ngành và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

