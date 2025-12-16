FE Credit đồng hành cùng khách hàng vực dậy sau bão lũ

Những ngày sau bão lũ, nhân viên FE Credit tỏa về từng thôn xóm, tiếp cận các hộ dân bị ảnh hưởng để kịp thời hỗ trợ, giúp khách hàng sớm ổn định cuộc sống và sinh kế.

Sau khi dọn dẹp lại căn nhà còn vương bùn đất, anh Nguyễn Hùng, nhân viên FE Credit tại Lâm Đồng, tiếp tục rong ruổi trên chiếc xe máy cũ, đi đến các khu dân cư thuộc địa bàn phụ trách. Nhiều khách hàng anh gặp bị hư hỏng nhà cửa, phương tiện đi lại, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập. Theo anh Hùng, việc tiếp cận sớm giúp khách hàng nắm được các chính sách hỗ trợ và chủ động hơn trong kế hoạch khắc phục hậu quả thiên tai.

Từ năm 2022, FE Credit cũng đã triển khai loạt hoạt động hỗ trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: FE Credit

Công việc của anh Hùng cũng là nhiệm vụ chung của đội ngũ nhân viên FE Credit tại nhiều địa phương chịu ảnh hưởng bởi các cơn bão số 10, 11 và 13 ở miền Bắc và miền Trung. Trong quá trình triển khai, không ít chuyến đi phải băng qua các tuyến đường sạt lở; nhiều buổi tư vấn được thực hiện ngay tại nhà dân khi việc di chuyển còn gặp khó khăn. Theo các nhân viên, việc trực tiếp xuống địa bàn giúp rút ngắn thời gian tiếp cận và hạn chế tình trạng khách hàng bỏ lỡ các chính sách hỗ trợ.

FE Credit cho biết đã kích hoạt cơ chế hỗ trợ khẩn cấp, tập trung triển khai các chính sách dành riêng cho khách hàng tại vùng bị thiệt hại. Cụ thể, doanh nghiệp áp dụng ưu đãi giảm tới 50% lãi suất cho khách hàng thường trú tại một số tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, không yêu cầu chứng minh mức độ thiệt hại. Ngoài ra, chương trình vay mua xe máy với lãi suất từ 0,5% được triển khai nhằm hỗ trợ người dân sớm có phương tiện đi lại và lao động.

Tại Đắk Lắk, chị Ngọc Dung, nhân viên FE Credit, cho biết nhiều khách hàng cần vốn để thay thế phương tiện bị ngập nước sau lũ. Với nhóm này, việc được tiếp cận khoản vay ưu đãi giúp họ sớm quay lại hoạt động buôn bán, từng bước khôi phục thu nhập.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, Đắk Lắk cho biết, bão lũ khiến chiếc nhà cửa hư hỏng nặng, tài sản trôi theo nước lũ, chiếc xe máy để mưu sinh cũng không dùng được. Khi được nhân viên của FE Credit tư vấn các chính sách hỗ trợ, ông đã đăng ký vay để có tiền sửa lại xe máy.

"Nếu không có số tiền kịp thời này, tôi không có xe để đi bán hàng kiếm tiền sửa lại nhà cửa", ông Lộc chia sẻ.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của FE Credit, hàng nghìn khách hàng tại vùng tâm lũ đã tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi đúng thời điểm, để sửa chữa nhà cửa, phương tiện và duy trì sinh kế.

Người dân huyện Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long cũ, được FE CREDIT trao tặng hàng trăm bồn chứa nước sạch vào tháng 2/2025. Ảnh: FE Credit

Các chính sách hỗ trợ vùng lũ là một phần trong hành trình "Sát cánh vì cộng đồng, hiện thực hóa ước mơ" mà FE Credit theo đuổi suốt 15 năm qua. Gần đây, doanh nghiệp phối hợp cùng các cơ quan báo chí triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào miền Trung, miền Bắc vượt qua bão lũ, từ trao học bổng, tặng thiết bị giảng dạy, áo ấm, lương thực đến hỗ trợ chi phí tái thiết cuộc sống.

"FE Credit mong muốn trở thành điểm tựa để khách hàng và cộng đồng nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước ổn định đời sống và phục hồi sinh kế một cách bền vững", đại diện FE Credit chia sẻ trong chuyến thiện nguyện tại vùng rốn lũ Đà Nẵng vào cuối tháng 11 vừa qua.

Bên cạnh hỗ trợ khắc phục thiên tai, FE Credit còn duy trì nhiều hoạt động an sinh xã hội khác như trao học bổng cho trẻ em khó khăn, tặng quà Tết, xây nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam; hiến máu nhân đạo; tặng thư viện, hỗ trợ nước sạch cho vùng hạn mặn Đồng bằng sông Cửu Long... Riêng giai đoạn 2024-2025, doanh nghiệp đã dành hơn 2,1 tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ cộng đồng, lan toả giá trị nhân văn đến hàng triệu khách hàng.

