FBI treo thưởng 100.000 USD tìm nghi phạm sát hại đồng minh ông Trump

FBI treo thưởng 100.000 USD cho thông tin dẫn đến bắt nghi phạm sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk, sau khi công bố thêm hình ảnh nghi phạm.

FBI ngày 11/9 công bố hình ảnh nghi phạm sát hại nhà hoạt động chính trị bảo thủ Charlie Kirk ở trường đại học tại thành phố Orem, bang Utah. Nghi phạm đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm, mặc áo dài tay màu đen in hình cờ Mỹ trước ngực.

Cơ quan sau đó kêu gọi công chúng hỗ trợ truy lùng nghi phạm. "FBI treo thưởng lên đến 100.000 USD cho thông tin giúp xác định, bắt những người chịu trách nhiệm cho vụ ám sát Charlie Kirk", thông báo trên X của cơ quan có đoạn.

Hình ảnh nghi phạm ám sát Charlie Kirk được công bố ngày 11/9. Ảnh: X/FBI Salt Lake City

Giám đốc FBI Kash Patel tuyên bố đích thân chỉ đạo cuộc truy lùng ở Utah. Ông Patel và Phó giám đốc Dan Bongino có mặt ở Orem vào thời điểm Kirk bị bắn chết khi đang diễn thuyết.

Hình ảnh cho thấy nghi phạm dường như ở độ tuổi sinh viên. Cảnh quay camera an ninh cho thấy tay súng di chuyển trong khuôn viên Đại học Utah Valley lúc 11h52 ngày 10/9, leo lên mái nhà đối diện địa điểm tổ chức diễn thuyết, nổ súng rồi nhảy xuống bãi cỏ, chạy trốn vào rừng.

"Chúng tôi vẫn chưa biết nghi phạm đã chạy được bao xa", đặc vụ FBI Robert Bohls ở Salt Lake City nói.

Sơ đồ khuôn viên Đại học Utah Valley nơi Charlie Kirk bị ám sát khi đang diễn thuyết. Đồ họa: GGE

Quan chức An toàn Công cộng Utah Beau Mason cho biết nghi phạm đã có thể dễ dàng leo lên mái nhà và nổ súng. Khu nhà có lối đi mở, không có cửa khóa.

Tay súng đoạt mạng Kirk bằng một phát súng duy nhất từ khoảng cách 160 m, được xem là "cú bắn trung bình" với một tay súng trường có kỹ năng, nhưng "không nhất thiết đòi hỏi chuyên môn cao".

Lực lượng hành pháp xác nhận đã thu hồi một khẩu súng trường lên đạn thủ công, cỡ lớn trong khu rừng gần khuôn viên trường. WSJ dẫn nguồn tin cho biết đạn bên trong súng có khắc những thông điệp về người chuyển giới và tư tưởng chống phát xít. FBI chưa xác nhận thông tin này.

Người được cho là nổ súng ám sát Charlie Kirk ở trên mái nhà Đại học Utah Valley, bang Utah. Ảnh: CBS News

Đức Trung (Theo Independent, WSJ, ABC News)