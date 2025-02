FBI tìm thấy hàng nghìn tài liệu mới về vụ ám sát Kennedy

FBI tìm được khoảng 2.400 tài liệu mới liên quan vụ ám sát Kennedy, gần một tháng sau khi ông Trump ký sắc lệnh giải mật toàn bộ.

"Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã gửi những thông báo theo đúng quy định về số tài liệu vừa được phát hiện và đang trong tiến trình chuyển giao chúng cho Cơ quan Lưu trữ và Ghi chép Quốc gia, để đưa chúng vào quá trình giải mật đang diễn ra", FBI thông báo ngày 11/2.

Họ tuyên bố đã tiến hành đợt tìm kiếm dữ liệu mới và phát hiện 2.400 tài liệu, gồm cả bản lưu vật lý và bản lưu được số hóa. Trước đó, số tài liệu này không được liệt vào hồ sơ liên quan vụ tổng thống John F. Kennedy bị ám sát năm 1963.

Ngay sau khi nhậm chức ngày 20/1, ông Trump đã ký sắc lệnh cho phép công bố mọi hồ sơ liên quan vụ ám sát Kennedy. Ngoài ra, ông Trump cũng cam kết giải mật hồ sơ về những vụ ám sát thủ lĩnh phong trào dân quyền Martin Luther King Jr. và thượng nghị sĩ Robert Kennedy, em trai của ông John F. Kennedy, đều trong năm 1968.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) tuần qua gửi khuyến nghị cho Tổng thống Donald Trump về những tài liệu nên công khai, nhưng chưa tiết lộ chi tiết cũng như thời điểm công bố.

Quảng trường Tưởng niệm John F. Kennedy tại Dallas, Texas, tháng 11/2023. Ảnh: Reuters

Tổng thống Kennedy bị ám sát tại thành phố Dallas, bang Texas vào ngày 22/11/1963, khi 46 tuổi. Ông cùng vợ ngồi trên xe mui trần, di chuyển trên đoạn đường dài 16 km tập trung đông người dân.

Khi đoàn xe của ông đi ngang qua tòa nhà quản lý sách giáo khoa Texas, Lee Harvey Oswald, 24 tuổi, nổ súng từ vị trí mai phục trên tầng 6 khiến ông Kennedy thiệt mạng. Oswald lập tức bị bắt, nhưng hai ngày sau bị một chủ hộp đêm bắn chết khi đang được chuyển khỏi nhà tù thành phố Dallas.

Dù giới chức Mỹ qua nhiều chính quyền luôn khẳng định chỉ có một hung thủ trong vụ án là Oswald, nhiều người Mỹ vẫn tin rằng có một âm mưu lớn hơn trong hậu trường.

Robert F. Kennedy Jr., con trai của cố nghị sĩ Robert Kennedy và đang được ông Trump đề cử làm Bộ trưởng Y tế Mỹ, từng cáo buộc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) có vai trò trong cái chết của cựu tổng thống Kennedy, nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào thuyết phục. Kennedy Jr. cũng tin rằng bố mình bị nhiều tay súng tấn công, mâu thuẫn với kết luận điều tra chính thức.

Dù những tài liệu mới có thể làm sáng tỏ thêm phần nào bối cảnh và những diễn biến liên quan vụ ám sát Kennedy năm 1963, chúng khó có khả năng củng cố những thuyết âm mưu lớn hơn, theo giáo sư Fredrik Logevall tại Đại học Harvard.

Barbara Perry, chuyên gia tại Trung tâm Miller thuộc Đại học Virginia, lại cho rằng FBI có thể đã theo dõi Oswald trước khi vụ ám sát xảy ra. Điều này không đồng nghĩa CIA hay FBI hay bất kỳ thế lực nước ngoài nào có vai trò trong vụ ám sát, song vẫn cần được làm sáng tỏ.

Trong khi đó, Gerald Posner, tác giả cuốn Case Closed: Lee Harvey Oswald and the Assassination of JFK (Phá án: Lee Harvey Oswald và vụ ám sát JFK), cho rằng tài liệu mới có thể tiết lộ CIA từng nắm nhiều thông tin hơn về Oswald so với những gì họ thừa nhận.

Trọng tâm trong một số thuyết âm mưu về vụ ám sát JFK là CIA thật sự biết gì về chuyến đi của Oswald đến Mexico City 6 tuần trước khi gây án, khi một số ghi chép cho thấy Oswald đã đến cơ quan đại diện của Liên Xô. Posner không cho rằng CIA có liên quan trực tiếp đến vụ ám sát, nhưng có thể đã tắc trách trong giám sát hành tung của Oswald.

Thanh Danh (Theo Reuters, AP)