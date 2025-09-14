FBI tiêu hủy ma túy đá, 14 người vào viện do khói

MỹĐám khói lan từ đợt tiêu hủy khoảng 1 kg ma túy đá của FBI ở Montana khiến các nhân viên trại cứu hộ động vật gần nơi đặt lò phải vào viện.

Các đặc vụ FBI ngày 10/9 tiến hành tiêu hủy 0,9 kg ma túy đá tại lò đốt bên trong trại cứu hộ động vật Yellowstone Valley ở thành phố Billings, bang Montana. Đám khói bị hút ngược vào trong do chênh lệch áp suất, lan khắp tòa nhà, giới chức Billings thông báo ngày 12/9.

Khói lan đã khiến 14 nhân viên của trại Yellowstone Valley phải sơ tán và vào viện. 75 con chó, mèo trong trại được di dời đến các cơ sở khác.

Đây vốn là lò tiêu hủy xác động vật của giới chức thành phố, nhưng cảnh sát địa phương hoặc FBI cũng sử dụng lò để tiêu hủy ma túy vài tháng một lần.

Bên ngoài trại cứu hộ động vật Yellowstone Valley ở thành phố Billings, bang Montana. Ảnh: AP

Quan chức thành phố Billings Kevin Iffland cho biết lẽ ra phải có một quạt giúp đảo chiều luồng khí, nhưng không có sẵn quạt.

Giám đốc trại cứu hộ Triniti Halverson cho biết khi đám khói bao trùm một số khu vực của tòa nhà, bà nghĩ đó là khói từ xác động vật bị đốt cháy. Ban quản lý trại không hay biết về việc FBI tiêu hủy ma túy đá hôm đó.

Halverson bị đau họng, đau đầu dữ dội. Những người khác bị chóng mặt, ho, vã mồ hôi. Hầu hết các nhân viên đã phải thở oxy trong vài tiếng để điều trị.

"Đó không phải một bữa tiệc", bà nói.

Đức Trung (Theo AP, CBS News)