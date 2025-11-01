FBI phá âm mưu khủng bố dịp Halloween

Giám đốc FBI cho hay cơ quan này đã ngăn chặn kế hoạch "tấn công khủng bố" vào dịp Halloween ở bang Michigan, phía bắc nước Mỹ.

"Sáng nay, FBI đã ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng và bắt giữ một số đối tượng ở Michigan bị cáo buộc âm mưu tấn công bạo lực vào dịp Halloween cuối tuần này", Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel đăng bài trên X ngày 31/10.

Ông Patel thêm rằng chi tiết về âm mưu khủng bố này sẽ được công bố sau. "Sự cảnh giác của FBI đã ngăn một vụ tấn công có thể trở thành thảm kịch. Và nhờ sự tận tâm của họ, Michigan sẽ có lễ Halloween vui vẻ và an toàn", ông Patel nói.

Đặc vụ FBI tại một ngôi nhà ở thành phố Dearborn, bang Michigan ngày 31/10. Ảnh: AFP

Hai quan chức thực thi pháp luật giấu tên nói với CNN các nghi phạm lập âm mưu khủng bố theo cảm hứng từ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Họ đã thảo luận về kế hoạch trên các phòng chat trực tuyến. Một đặc vụ FBI chìm đã thâm nhập vào phòng chat này. CBS đưa tin 5 người bị bắt, ở độ tuổi 16-20.

Các đặc vụ FBI lo ngại âm mưu khủng bố có thể xảy ra vào dịp Halloween cuối tuần khi cụm từ "ngày bí ngô" xuất hiện trong các cuộc thảo luận nhóm mà cơ quan thực thi pháp luật đang theo dõi.

Văn phòng FBI tại thành phố Detroit xác nhận lực lượng của cơ quan này tại bang Michigan đã có mặt ở thành phố Dearborn và Inkster sáng 31/10 để "thực hiện các hoạt động thực thi pháp luật".

Trong bài đăng trên Facebook cùng ngày, Sở Cảnh sát Dearborn cho biết họ đã được thông báo rằng FBI tiến hành hoạt động tại thành phố. "Chúng tôi muốn đảm bảo với người dân rằng hiện tại không còn mối đe dọa nào với cộng đồng", thông báo nêu rõ.

Thanh Tâm (Theo AFP, CNN, CBS News)