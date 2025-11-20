FBI mở hơn 300 cuộc điều tra về 'mạng lưới săn mồi trẻ em'

Giới chức FBI đang đẩy mạnh điều tra những cá nhân liên quan Mạng lưới 764, gồm nhiều diễn đàn lạm dụng trẻ em trên Internet.

"Mạng lưới 764 là đường dây lạm dụng trẻ em kinh hoàng, chuyên nhắm vào trẻ em trên mạng, dụ dỗ rồi ép buộc nạn nhân làm các hành vi bạo lực, tự hủy hoại bản thân, ngược đãi động vật, lạm dụng tình dục, thậm chí là tự sát", Phó giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Dan Bongino ngày 19/11 cho biết.

Kể từ đầu năm đến nay, FBI đã mở hơn 300 cuộc điều tra nhắm vào mạng lưới này với quy mô toàn quốc. Ông Bongino nhấn mạnh Mạng lưới 764 là vụ án trọng điểm của FBI và cơ quan đã tăng gấp đôi nguồn lực để truy lùng, triệt phá đường dây tội phạm.

Javed Ali, chuyên gia tại Trường Chính sách Công Ford thuộc Đại học Michigan, cựu nhân viên FBI và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, mô tả đây là "mạng lưới săn mồi tình dục trẻ em" xuất hiện từ năm 2021 trên nền tảng trò chuyện Discord.

Ali nhận định mạng lưới này đã mở rộng với tốc độ đáng báo động trong 4 năm qua, với nhiều nhóm "săn mồi" khác tự nhận thuộc 764, không chỉ ảnh hưởng tại Mỹ mà còn khắp thế giới "với nhiều hoạt động tương đồng với khủng bố".

Đặc vụ FBI trong một cuộc điều tra tháng 1/2022 tại bang Minnesota. Ảnh: AFP

"Mạng lưới 764 đã trở thành mối đe dọa ưu tiên cấp độ một. Không chỉ FBI, nhiều cơ quan khác trong lĩnh vực an ninh quốc gia Mỹ đang tăng mức độ điều tra, làm rõ chính xác bao nhiêu người liên quan đến nó, họ đang làm những gì và đã phạm những tội ác gì", ông nói.

Trong vài năm qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố ít nhất 28 cá nhân tình nghi liên quan Mạng lưới 764 hoặc các diễn đàn chân rết. Trung tâm Quốc gia Mỹ về Trẻ em mất tích và bị lạm dụng (NCMEC) nhận gần 2.000 đơn trình báo lạm dụng trẻ em liên quan mạng lưới này trong năm nay.

Những kẻ săn mồi thường tiếp cận nạn nhân qua game hoặc các nền tảng mạng xã hội phổ biến với giới trẻ, sau đó dụ dỗ nạn nhân chuyển qua nền tảng mã hóa và khó truy vết.

"Những kẻ phạm tội ép buộc trẻ em làm những hành động kinh hoàng để chúng nổi tiếng hơn trên mạng. Chúng không chỉ gạ gẫm trẻ em hoặc ép trẻ em tạo ra nội dung gợi dục, mà còn ép nạn nhân tự làm hại bản thân, nhiều trường hợp rất nghiêm trọng, hoặc ngược đãi động vật và trẻ em khác", bà McNulty, giám đốc điều hành đường dây nóng của NCMEC, cho biết.

Phó giám đốc FBI Dan Bongino tại New York ngày 11/9. Ảnh: AFP

Theo đài ABC, những hành động của mạng lưới này đã khiến nhiều điều tra viên và giới chức Mỹ sửng sốt. Trong một phiên tòa tại Detroit, bang Michigan vào tháng 7, công tố viên liên bang "gục xuống khóc trước thẩm phán khi mô tả một số video bạo hành động vật được phát tán bởi thành viên 764". Tại Seattle, bang Washington, đã có trường hợp một thiếu niên 13 tuổi livestream tự sát sau khi bị thành viên mạng lưới này thao túng.

Giới chức liên bang đang truy tố một nghi phạm tại Arizona với cáo buộc lạm dụng trẻ em, gồm các hành vi phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em, theo dõi trên mạng, bạo hành động vật và âm mưu hỗ trợ khủng bố. FBI đã xác định được ít nhất 9 nạn nhân độ tuổi 11-15 liên quan nghi phạm này, theo Phó giám đốc FBI Bongino.

"Tôi nhấn mạnh rằng mạng lưới này đã trở thành vấn đề lớn tại Mỹ mà ít người biết đến. Tôi kêu gọi các bậc bố mẹ hãy cảnh giác, kiểm tra con cái họ và giám sát cách các em sử dụng Internet", ông Bongino nói.

Thanh Danh (Theo ABC, Fox)