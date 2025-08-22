FBI khám nhà cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ

FBI khám nhà cựu cố vấn an ninh quốc gia Bolton, được cho là nhằm điều tra nghi vấn sở hữu hoặc chia sẻ tài liệu mật bất hợp pháp.

Nguồn tin của tờ Wall Street Journal cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm nay tổ chức khám xét nhà riêng của John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, tại bang Maryland.

Phóng viên đài CNN đã chứng kiến các đặc vụ FBI nói chuyện với một người trên hiên nhà ông Bolton, ít nhất 4-6 đặc vụ đi vào bên trong. Hình ảnh do truyền thông Mỹ cũng cho thấy nhiều xe cảnh sát đỗ bên ngoài ngôi nhà.

Khi được đề nghị bình luận, ông Bolton nói chưa biết về hành động của FBI và đang tìm hiểu thêm.

Xe cảnh sát đậu bên ngoài nhà của ông John Bolton ở bang Maryland hôm 22/8. Ảnh: CNN

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Giám đốc FBI Kash Patel cho biết các cơ quan này "đang thực thi nhiệm vụ", song không rõ có phải ông đề cập đến vụ khám xét hay không.

"Không có ai đứng trên pháp luật", ông Patel nhấn mạnh.

Nguồn tin của Wall Street Journal cho biết động thái trên nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra nghi vấn ông Bolton sở hữu hoặc chia sẻ tài liệu mật một cách bất hợp pháp.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Bộ tư pháp Mỹ đã kiện ông Bolton và mở cuộc điều tra hình sự để xác định liệu cựu quan chức này có tiết lộ trái phép thông tin mật trong hồi ký của mình hay không.

Trong cuốn hồi ký, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đã có những nhận xét tiêu cực về chính quyền ông Trump. Ông Bolton cũng nhiều lần tranh cãi với cấp trên liên quan các chính sách về Iran và Triều Tiên. Chính quyền cựu tổng thống Joe Biden đã hủy bỏ vụ kiện và cuộc điều tra vào năm 2021.

Ông Bolton tại Nhà Trắng hồi năm 2019. Ảnh: AP

Ngay trong ngày đầu tiên quay trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã rút giấy phép an ninh của hàng chục cựu quan chức tình báo, trong đó có ông Bolton. Ông Trump còn cắt đội bảo vệ của cựu cố vấn an ninh quốc gia, dù giới chức Mỹ cảnh báo ông Bolton đang là mục tiêu ám sát của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Phạm Giang (Theo AFP, CNN, WSJ)