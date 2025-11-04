FAW – 'ông lớn' đứng sau hãng xe điện Bestune tại Việt Nam

FAW được ví như cái nôi của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc, nổi bật với thương hiệu Hongqi cao cấp và Bestune ở phân khúc tầm trung, đã có mặt tại Việt Nam.

Tập đoàn ôtô Trung Quốc FAW (First Automobile Works) được thành lập từ năm 1953, có nhà máy đầu tiên đặt tại thành phố Trường Xuân (Cát Lâm, Trung Quốc). Qua hàng chục năm phát triển, FAW được xem là cái nôi của ngành công nghiệp ôtô nước này, sở hữu hệ sinh thái đa dạng từ xe thương mại, xe con và các lĩnh vực công nghiệp.

Khu vực trưng bày các dòng xe biểu tượng tại tập đoàn FAW, Trung Quốc. Ảnh: Bestune

Ở mảng xe con, FAW tạo ấn tượng với thương hiệu Hongqi (Hồng Kỳ) chuyên sản xuất các dòng xe cao cấp, được giới lãnh đạo nước này sử dụng trong các sự kiện trọng đại, mang tính biểu tượng của quốc gia. Ở phân khúc cỡ trung, FAW thành lập thương hiệu Bestune nhằm chinh phục nhóm khách trẻ và gia đình. Trong hệ sinh thái của FAW, tập đoàn này cũng liên doanh các thương hiệu như Volkswagen, Toyota và Mazda tại Trung quốc, tổng doanh số đạt hàng triệu xe xuất xưởng mỗi năm.

Bestune ra đời năm 2006, có nhiều dòng xe trẻ trung, tích hợp đa dạng công nghệ và giá bán phù hợp số đông. Trong những năm gần đây, Bestune trở thành một trong những chủ lực giúp FAW mở rộng ra thị trường quốc tế, với các dòng xe như T77, T99 hay mẫu thuần điện cỡ nhỏ Xiaoma mới ra mắt thị trường Việt Nam.

Đại diện các nhà phân phối Bestune tại Việt Nam thăm trụ sở tập đoàn FAW, Trung Quốc. Ảnh: Bestune

Bestune vào thị trường Việt thông qua nhà phân phối chính hãng, chỉ vài tháng đã xây dựng mạng lưới 19 showroom toàn quốc, doanh số đạt khoảng 300 xe bán ra. Xiaoma là dòng xe chủ lực, hướng đến nhóm khách có nhu cầu di chuyển trong phố hàng ngày. Đại diện nhà phân phối cho biết, Xiaoma được lòng khách Việt nhờ thiết kế trẻ trung, công nghệ thông minh, vận hành ổn định và có thể sạc tại nhà.

"Sự hiện diện của Bestune tại Việt Nam là bước đi chiến lược của FAW trong việc mở rộng ra các thị trường ở Đông Nam Á, nằm trong xu hướng chuyển đổi xanh ngành công nghiệp ôtô", đại diện hãng nói. "Với nền tảng công nghệ từ FAW, Bestune Việt Nam sẽ từng bước xây dựng hình ảnh mẫu xe điện thông minh, gần gũi với người Việt".

Trong kế hoạch sắp tới, Bestune Việt Nam dự kiến mở rộng hệ thống phân phối, hậu mãi trên toàn quốc và ra mắt các dòng xe mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Quang Anh