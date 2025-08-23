FAW - hãng tiên phong ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc

Từ nhà máy xe tải năm 1953, FAW vươn lên dẫn đầu ngành công nghiệp ôtô Trung quốc nhờ chiến lược mở rộng và phát triển công nghệ.

Trước khi trở thành tập đoàn ôtô đa thương hiệu hàng đầu ở Trung Quốc, FAW (First Automobile Works) có khởi đầu từ một nhà máy sản xuất xe tải thành lập năm 1953, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử ngành công nghiệp ôtô nước này.

Trụ sở tập đoàn FAW tại Trung Quốc. Ảnh: FAW

Một trong những thương hiệu quan trọng đầu tiên của hãng là dòng ôtô tải Jiefang (Giải Phóng), phương tiện vận tải biểu tượng cho sự tái thiết và phát triển kinh tế. Ngày nay, dòng xe cao cấp Hongqi (Hồng Kỳ) củaFAW là một trong những lựa chọn hàng đầu của các lãnh đạo nước này, thường xuất hiện trong các sự kiện quan trọng.

Sự chuyển mình của FAW đến từ chiến lược mở cửa, thay vì tự sản xuất, FAW hợp tác các thương hiệu ôtô hàng đầu thế giới như Volkswagen, Toyota, Audi, Mazda. Qua những liên doanh này, FAW tiếp thu công nghệ sản xuất tiên tiến, quy trình quản lý hiện đại và tích lũy kinh nghiệm.

Một nhà máy sản xuất của FAW tại Trung Quốc. Ảnh: FAW

Tại Trung Quốc, FAW xây dựng hệ sinh thái đa thương hiệu với Hongqi ở phân khúc xe cao cấp, Jiefang giữ vị thế trong lĩnh vực xe thương mại và Bestune hướng đến thị trường phổ thông. Điều này giúp FAW thích ứng linh hoạt với các xu hướng thị trường và đảm bảo tăng trưởng bền vững. Để không bị bỏ lại phía sau, FAW đổi mới và đầu tư vào công nghệ tiên tiến trong kỷ nguyên xe điện hóa, phát triển các công nghệ xe điện (EV), xe tự lái và xe thông minh.

Dòng xe điện cỡ nhỏ Xiaoma của Bestune, phân nhánh thương hiệu con của FAW. Ảnh: Bestune

Hành trình hơn 70 năm của FAW chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ từ một nhà máy nhỏ bé đến một tập đoàn đa thương hiệu toàn cầu. Với tầm nhìn chiến lược, đầu tư vào công nghệ và khả năng thích ứng linh hoạt, FAW đang khẳng định vị thế trên bản đồ ôtô thế giới.

(Nguồn: Bestune Việt Nam)