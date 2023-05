'Fast X' mở màn với doanh thu hơn 300 triệu USD

Bom tấn đua xe "Fast & Furious 10" dự kiến thu về 320 triệu USD trong tuần đầu công chiếu dù bị chê kịch bản thiếu logic.

Theo Hollywood Reporter, Fast & Furious 10 - còn có tên Fast X - sẽ thu về 320 triệu USD trên toàn cầu trong cuối tuần này (19-21/5), trong đó có 67,3 triệu USD tại Bắc Mỹ. Chuyên gia phân tích doanh thu mở màn của phim thấp hơn kỳ vọng tại Mỹ song đạt hiệu ứng tốt ở thị trường quốc tế.

Tác phẩm là bom tấn có doanh thu ra mắt cao thứ hai tính từ đầu năm, xếp sau phim hoạt hình Super Mario Bros (377 triệu USD). Fast X mở màn tốt thứ ba trong series, sau The Fate of the Furious và Furious 7.

Trailer 'Fast & Furious 10' Trailer "Fast & Furious 10" - ra rạp từ ngày 19/5. Video: Universal Pictures

Tác phẩm bắt đầu với sự kiện diễn ra năm 2011, khi Dominic (Vin Diesel) - nhân vật chính - cùng đồng đội cướp tài sản của ông trùm Hernán Reyes. Sau vụ đụng độ, Hernan Reyes thiệt mạng nhưng con trai của lão - Dante Reyes (Jason Momoa) - ghi nhớ mối thù, lập kế hoạch trả đũa Dominic và gia đình anh. Nhiều năm sau, Dante tái xuất với nhiều đồng minh, lên kế hoạch hại con trai tám tuổi của nam chính.

Đạo diễn Fast X là nhà làm phim người Pháp Louis Leterrier, thay thế Justin Lin sau phần chín. Ông được biết đến với nhiều bom tấn hành động như The Transporter, The Incredible Hulk hay Now You See Me. Một số ngôi sao trở lại từ các phần phim trước đây là Scott Eastwood trong vai Little Nobody, Michael Rooker trong vai Buddy hay Cardi B trong vai Leysa.

Vin Diesel trong vai Dominic - cựu tội phạm nỗ lực bảo vệ gia đình. Ảnh: Universal Pictures

Được đầu tư 340 triệu USD, phim mạnh về kỹ xảo với các cảnh hành động nhưng bị chê ở phần kịch bản. Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, phim nhận số điểm 54% từ giới phê bình, 84% từ đánh giá của người dùng. Trang Collider cho rằng kịch bản Fast X quá mỏng, "câu chuyện trong phim dường như bị dừng lại đột ngột để chờ đến phim Fast 11".

Sau 22 năm ra mắt, Fast & Furious trở thành loạt bom tấn hái ra tiền nhất Hollywood hiện nay mà không dựa trên truyện tranh sẵn có. Loạt phim hiện thu hơn 6 tỷ USD, thuộc thể loại hành động, xoay quanh chủ đề đua xe đường phố, tội phạm. Thương hiệu dự kiến kết thúc sau phần 11 vào năm 2025.

Mai Nhật