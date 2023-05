'Fast X' mở màn kém kỳ vọng ở rạp Việt

Bom tấn "Fast & Furious 10" (Fast X) mở màn rạp Việt với 34 tỷ đồng, kém so với các phần phim trước.

Phim đứng đầu phòng vé trong nước cuối tuần qua (19-21/5) với hơn 350.000 lượt khán giả. So với các phần trước, Fast X mở màn kém kỳ vọng, theo đánh giá của Box Office Vietnam, đơn vị quan sát phòng vé độc lập. Hobb & Shaw - tác phẩm ngoại truyện của series Fast & Furious, ra mắt năm 2019 - từng đạt hơn 76 tỷ trong tuần đầu.

Theo Box Office, với mức khởi đầu kém, Fast X khó vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng. "Với thị trường trong nước, đây có thể xem là thất bại phòng vé của thương hiệu lâu đời này", đại diện Box Office Việt Nam nhận định. Năm 2019, phim có tổng doanh thu hơn 157 tỷ đồng tại Việt Nam, còn phần tám - phát hành năm 2017 - thu hơn 152 tỷ đồng.

Hậu trường bom hẹn giờ tàn phá thành phố Rome trong "Fast & Furious 10" Hậu trường bom hẹn giờ tàn phá thành phố Rome trong "Fast & Furious 10". Video: YouTube CineAction FilmIsNow

Trên toàn cầu, phim đạt gần 320 triệu USD cuối tuần qua, trong đó có 67,3 triệu USD tại Bắc Mỹ. Chuyên gia phân tích doanh thu mở màn của phim thấp hơn kỳ vọng tại Mỹ, song đạt hiệu ứng tốt ở thị trường quốc tế. Tác phẩm có doanh thu ra mắt cao thứ hai tính từ đầu năm - xếp sau phim hoạt hình Super Mario Bros (377 triệu USD), cao thứ ba trong loạt phim của series.

>> Fast & Furious 10 - 'đại tiệc' kỹ xảo

Đạo diễn - nhà làm phim người Pháp Louis Leterrier đảm nhận dự án, thay thế Justin Lin sau phần chín. Ông được biết đến với nhiều bom tấn hành động như The Transporter, The Incredible Hulk hay Now You See Me. Một số ngôi sao trở lại từ các phần phim trước đây là Scott Eastwood trong vai Little Nobody, Michael Rooker trong vai Buddy hay Cardi B trong vai Leysa.

Trailer 'Fast & Furious 10' Trailer "Fast X" - phim ra rạp trong nước ngày 19/5. Video:Universal Pictures

Phim bắt đầu với sự kiện diễn ra năm 2011, khi Dominic (Vin Diesel) - nhân vật chính - cùng đồng đội cướp tài sản của ông trùm Hernán Reyes. Sau vụ đụng độ, Hernan Reyes thiệt mạng nhưng con trai của lão - Dante Reyes (Jason Momoa) - ghi nhớ mối thù, lập kế hoạch trả đũa Dominic và gia đình anh. Nhiều năm sau, Dante tái xuất với nhiều đồng minh, lên kế hoạch hại con trai tám tuổi của nam chính.

Theo tờ BBC, phim có phần lạm dụng các cuộc tranh cãi, đối đầu. Chẳng hạn, nhân vật Letty và Cipher dù cùng chịu cảnh giam cầm vẫn phải đánh nhau để giải quyết ân oán. Trang Collider cho rằng kịch bản Fast X quá mỏng, "câu chuyện trong phim dường như bị dừng lại đột ngột để chờ đến phim Fast 11". Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, phim nhận số điểm 54% từ giới phê bình, 86% từ đánh giá của người dùng.

Trailer Fast & Furious: Hobbs and Shaw Trailer "Fast and Furious" (2019). Video: Universal