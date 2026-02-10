Fast Logistics mở kho mới, tăng cường chuỗi cung ứng Mindanao

PhilippinesKho tại Opol giúp rút ngắn thời gian lưu chuyển hàng hóa, mở rộng năng lực lưu trữ và hỗ trợ doanh nghiệp tại Cagayan de Oro cùng các tỉnh lân cận.

Fast Logistics Group vừa đưa vào vận hành kho hàng mới tại Opol, tỉnh Misamis Oriental, qua đó mở rộng hiện diện logistics tại Bắc Mindanao và hỗ trợ hoạt động phân phối cho các doanh nghiệp trong khu vực.

Kho Opol cách thành phố Cagayan de Oro khoảng 30 phút di chuyển và cách sân bay Laguindingan 25 km. Cơ sở này có 1,8 ha diện tích kho cho thuê, với khả năng mở rộng thêm 5 ha, nâng tổng diện tích khu đất lên 6 ha. Kho được thiết kế trần cao, cho phép xếp pallet nhiều tầng, bố trí kệ linh hoạt, cùng hệ thống bến bốc dỡ cao 1,2 m, giúp quá trình xuất nhập hàng nhanh, an toàn và hiệu quả hơn.

Kho Opol cách thành phố Cagayan de Oro khoảng 30 phút di chuyển và cách sân bay Laguindingan 25 km. Ảnh: Fast Logistics

Theo Fast, công trình được xây dựng với tiêu chí bền vững và khả năng vận hành ổn định, có thể chịu được các rủi ro thiên tai như ngập lụt hay động đất.

Kho Opol nâng tổng mạng lưới của Fast lên hơn 2 triệu m2 kho bãi tại hơn 150 điểm trên toàn Philippines - quy mô lớn nhất cả nước. Doanh nghiệp hiện vận hành khoảng một triệu vị trí pallet khô và 30.000 vị trí pallet kho lạnh.

Trước đó, Fast đã có ba kho tại Misamis Oriental, gồm Bulua, Tagoloan và Casinglot nhằm phục vụ khách hàng trong khu vực.

Ông Manuel Onrejas Jr, Tổng giám đốc Fast Logistics, cho biết kho mới thể hiện cam kết dài hạn của doanh nghiệp với Cagayan de Oro và Mindanao - khu vực được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của thương mại Philippines.

Theo ông, vị trí chiến lược của kho Opol không chỉ phục vụ Misamis Oriental mà còn hỗ trợ phân phối tới Bukidnon, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin và các tỉnh lân cận thuộc vùng Agusan.

Cơ sở này được thiết kế linh hoạt, có thể hoạt động như trung tâm phân phối thuê ngoài cho các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, bán lẻ, sản xuất và nông nghiệp. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể tiếp cận dịch vụ thông qua mô hình tính phí theo pallet, theo ngày. Hoạt động kho được hỗ trợ bởi hệ thống quản lý kho (WMS) của Fast, cho phép theo dõi tồn kho theo thời gian thực, đảm bảo độ chính xác trong xử lý đơn hàng và tối ưu vận hành.

Ông Aron Javier, phụ trách mảng giải pháp kho vận của Fast, cho rằng cơ sở mới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về không gian lưu trữ linh hoạt tại Mindanao, đồng thời tạo thêm việc làm và cơ hội phát triển kỹ năng cho lao động địa phương.

Fast Logistics Group là doanh nghiệp logistics tích hợp hàng đầu Philippines, cung cấp dịch vụ kho bãi, vận tải và giải pháp chuỗi cung ứng trên toàn quốc, phục vụ nhiều lĩnh vực từ hàng tiêu dùng, bán lẻ đến nông nghiệp và sản xuất.

