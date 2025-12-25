FAST Logistics lạc quan về tăng trưởng chuỗi cung ứng Philippines

FAST Logistics đánh giá nhu cầu nội địa, công nghệ và bền vững sẽ thúc đẩy logistics Philippines tăng trưởng mạnh trong năm 2026.

FAST Logistics Group bày tỏ sự lạc quan đối với ngành chuỗi cung ứng Philippines trong năm 2026, cho rằng nhu cầu nội địa mạnh mẽ, mở rộng hoạt động kinh doanh, ứng dụng công nghệ và định hướng bền vững sẽ là những động lực tăng trưởng chính.

Dù chịu tác động gián đoạn vào cuối năm 2025 do thời tiết khắc nghiệt và hạn chế hạ tầng, FAST cho biết đà tăng trưởng của mảng kho bãi và vận tải vẫn duy trì tích cực khi bước sang năm mới. FAST ghi nhận sự mở rộng bền bỉ của các doanh nghiệp trong nước, cùng làn sóng gia nhập ngày càng tăng của các công ty quốc tế vào thị trường Philippines.

Theo Ngân hàng Thế giới, kinh tế Philippines được dự báo tăng trưởng khoảng 6% mỗi năm đến năm 2026, đưa quốc gia này vào nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh tại châu Á. FAST cho rằng xu hướng này sẽ thúc đẩy nhu cầu dịch vụ logistics trọn gói, rút ngắn chu kỳ bổ sung hàng hóa và mở rộng độ phủ ra ngoài Metro Manila, đặc biệt tại Visayas và Mindanao. Dẫn các dự báo ngành, FAST cho biết giá trị thị trường logistics Philippines dự kiến tăng từ 55,65 tỷ USD năm 2024 lên gần 102,52 tỷ USD vào năm 2034.

Tuy nhiên, doanh nghiệp nhấn mạnh năm 2026 "sẽ không phải là năm để tự mãn". "Đây không phải thời điểm chậm lại. Năm 2026 đòi hỏi chiến lược sắc bén hơn và năng lực thực thi mạnh mẽ hơn. Doanh nghiệp sẽ đối mặt áp lực chi phí gia tăng và biến động chuỗi cung ứng, khiến hiệu quả vận hành trở thành yếu tố không thể thỏa hiệp", FAST cho biết, đồng thời cảnh báo chi phí tiếp tục tăng, cạnh tranh gay gắt và gián đoạn vẫn kéo dài.

Theo FAST, năm 2026 là thời điểm bản lề của ngành logistics Philippines, khi đổi mới, tốc độ và khả năng thích ứng sẽ quyết định ai là người dẫn đầu. "Những doanh nghiệp biết tận dụng công nghệ, tinh gọn mạng lưới và hợp tác với đối tác logistics phù hợp sẽ vượt qua thách thức và mở ra cơ hội tăng trưởng mới", đơn vị này nhận định.

"Năm 2026 sẽ là năm mà sự linh hoạt và tầm nhìn chiến lược tạo ra khác biệt giữa người dẫn đầu và kẻ theo sau", ông Manuel Onrejas Jr., CEO mảng logistics của FAST, cho biết.

FAST cũng đánh giá chiến lược lưu kho trước (forward stocking) và gom hàng (cargo consolidation) sẽ nổi lên như giải pháp then chốt cho ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và các lĩnh vực có sản lượng lớn. Việc đưa hàng tồn kho đến gần khu vực tiêu thụ và hợp nhất các lô hàng giữa các vùng sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ và rút ngắn thời gian giao hàng, đặc biệt trong các giai đoạn gián đoạn do bão.

"Lưu kho trước giờ đây là chiến lược tăng khả năng chống chịu, không chỉ là phương án dự phòng. Năm 2026 sẽ chứng kiến nhiều khoản đầu tư hơn vào các trung tâm phân phối khu vực, đặc biệt cho FMCG, dược phẩm và sản phẩm chăm sóc gia đình," ông Onrejas nói. Ông cũng cho rằng việc gom hàng chiến lược là đòn bẩy quan trọng cho cả hiệu quả chi phí và phát triển bền vững, nhất là khi thay thế mô hình giao hàng trực tiếp đến từng cửa hàng.

Để theo kịp tăng trưởng, FAST nhận định ngành logistics Philippines đang bước vào kỷ nguyên mới của logistics ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số. Các doanh nghiệp trong nước và nhà cung cấp logistics như FAST đã tích hợp AI vào vận hành, đặc biệt trong tối ưu tuyến đường và kế hoạch xe tải, biến công nghệ thành yếu tố then chốt cho tăng trưởng và hiệu quả.

Bên cạnh đó, FAST cho rằng phát triển bền vững sẽ trở thành yêu cầu cốt lõi của doanh nghiệp vào năm 2026, thay vì chỉ là yếu tố phụ trợ. Công ty dự báo các sáng kiến logistics xanh như xe điện, cơ sở hạ tầng tiết kiệm năng lượng và tối ưu quy trình sẽ được mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý và nâng cao hiệu quả chi phí dài hạn.

FAST cũng xác định nguồn nhân lực và năng lực đội ngũ là yếu tố quyết định để duy trì tăng trưởng chuỗi cung ứng. Khi hoạt động logistics ngày càng phức tạp và dựa nhiều vào công nghệ, nhu cầu về lao động có kỹ năng trong kho bãi, vận tải và phân tích chuỗi cung ứng sẽ gia tăng.

Công ty nhấn mạnh đầu tư liên tục vào đào tạo, phát triển lãnh đạo và nâng cao kỹ năng vận hành là điều thiết yếu để hỗ trợ mở rộng quy mô và đảm bảo độ tin cậy dịch vụ.

FAST Logistics Group là tập đoàn logistics tích hợp tại Philippines, cung cấp các dịch vụ kho bãi, vận tải và giải pháp chuỗi cung ứng trọn gói cho nhiều ngành, hướng đến đổi mới công nghệ và phát triển bền vững dài hạn.

