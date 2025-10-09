FAST Logistics đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

PhilippinesTập đoàn FAST Logistics đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 và công bố chiến lược Phát triển bền vững ESG, đánh dấu bước tiến quan trọng, hướng đến logistics xanh.

Cam kết và chiến lược này được công bố trong ngày thứ hai của Hội nghị Chuỗi cung ứng 2025 do Hiệp hội Quản lý chuỗi cung ứng Philippines (SCMAP) tổ chức.

Theo lộ trình giảm phát thải carbon, FAST đặt mục tiêu giảm 55% lượng phát thải trực tiếp vào năm 2030, lấy năm 2023 làm mốc cơ sở. Doanh nghiệp cũng cam kết cắt giảm khí nhà kính phạm vi 1 (phát thải trực tiếp) và phạm vi 2 (phát thải gián tiếp), đồng thời giảm rác thải, bao bì và đầu tư vào công nghệ xanh trong toàn bộ hoạt động.

"Hành trình hướng tới Net Zero là quá trình chuyển đổi toàn diện cách chúng tôi vận hành, di chuyển và quản lý logistics. Mỗi bước giảm phát thải là một bước tiến gần hơn tới tương lai, nơi phát triển bền vững trở thành động lực cạnh tranh", ông Manuel Onrejas Jr., Giám đốc điều hành mảng logistics của FAST Logistics, cho biết.

Một cơ sở logistics của FAST Logistics Group tại Philippines. Ảnh: FAST Logistics

Chiến lược ESG của FAST dựa trên bốn ưu tiên chính: nâng cao trải nghiệm và lợi ích khách hàng; xây dựng môi trường làm việc an toàn, trao quyền cho nhân viên; chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp; và tăng cường quản trị, quản lý rủi ro.

FAST hiện vận hành hệ thống kho bãi lớn nhất Philippines, với diện tích hơn 2 triệu m2, hơn một triệu vị trí pallet, công suất xử lý một tỷ kiện hàng mỗi năm và đội xe hơn 3.100 đầu kéo, cho thấy quy mô đáng kể của cam kết này.

Nhờ những sáng kiến bền vững, FAST đã nhận giải thưởng Logistics Xanh và Phát triển bền vững tại Giải thưởng Xuất sắc chuỗi cung ứng SCMAP 2024, ghi nhận những nỗ lực tiên phong trong ứng dụng công nghệ xanh tại ngành logistics Philippines.

Đầu năm 2024, doanh nghiệp đưa vào vận hành xe tải điện hoàn toàn đầu tiên trong ngành, sử dụng trạm sạc năng lượng mặt trời, cùng hệ thống định vị GPS và camera AI. Ba trung tâm logistics lớn của đơn vị hiện cũng đã chuyển sang sử dụng 100% năng lượng tái tạo.

Ông Onrejas cho biết cam kết của FAST không chỉ dừng ở hoạt động kinh doanh, mà còn gắn liền với sứ mệnh "Logistics Para sa Bayan" hướng đến phục vụ con người và hành tinh. "Logistics có thể trở thành động lực cho cả tiến bộ và phát triển bền vững", ông nhấn mạnh.

FAST Logistics Group là doanh nghiệp hàng đầu Philippines trong lĩnh vực logistics trọn gói và quản lý chuỗi cung ứng, với hơn 50 năm kinh nghiệm. Tập đoàn sở hữu mạng lưới kho bãi hơn hai triệu m² và đội xe hơn 3.100 đầu kéo phủ khắp cả nước. Với hơn 13.000 nhân viên, FAST cung cấp dịch vụ vận tải, lưu kho, phân phối, logistics lạnh và giải pháp công nghệ. Những năm gần đây, doanh nghiệp đẩy mạnh số hóa, tự động hóa và ứng dụng công nghệ xanh, tiên phong đưa vào vận hành xe tải điện đầu tiên cùng hệ thống sạc năng lượng mặt trời trong ngành logistics Philippines.

Như Ý (Theo PortCalls)