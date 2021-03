'Fast & Furious 9' hoãn chiếu lần ba

Bom tấn "Fast and Furious 9" của hãng Universal bị hoãn chiếu lần ba do Covid-19 tại Mỹ.

Ngày 4/3, Universal cập nhật lịch phát hành mới cho loạt bom tấn của hãng. Fast & Furious 9, phần mới nhất của thương hiệu hành động - đua xe, bị dời ngày phát hành tới 25/6. Trước đó, phim dự kiến ra rạp cuối tháng 5, dịp lễ Chiến sĩ trận vong của Mỹ. Ban đầu, bom tấn từng được lên lịch phát hành tháng 4/2019 nhưng phải đổi lịch vì các rạp Mỹ đóng cửa.

Bên cạnh Fast & Furious 9, Minions: The Rise of Gru, bộ phim thứ năm của thương hiệu Despicable Me, bị hoãn thêm một năm, sẽ ra rạp vào tháng 7/2022.

Vin Diesel (trái) và John Cena sẽ đối đầu trong "Fast & Furious 9". Ảnh: Universal.

Nhiều chuyên gia nhận định đây là quyết định bất ngờ của Universal, khi chính quyền Mỹ mới đây thông báo sẽ có đủ vaccine cho toàn bộ người dân trong tương lai gần. Hệ thống rạp tại các thị trường lớn như New York, California cũng đang dần mở cửa trở lại. Tuy nhiên, số khác đánh giá những thay đổi tích cực này cũng khó giúp Fast & Furious 9 kiếm lời khi bộ phim có kinh phi sản xuất lên tới hơn 200 triệu USD.

Gần đây, nhiều hãng lớn bắt đầu phát hành nhiều phim hơn sau khi một số tác phẩm đạt hiệu ứng tích cực tại phòng vé. Bộ hoạt hình Peter Rabbit 2 sẽ phát hành vào giữa tháng 5, sớm một tháng so với kế hoạch. Sony ra quyết định sau khi các phim hoạt hình như Tom and Jerry, The Croods: A New Age thu hút khán giả đến rạp. Disney cũng mới ra mắt Raya and the Last Dragon dịp cuối tuần này, sau thành công của Soul Giáng sinh năm ngoái. Tháng 5, Black Widow sẽ ra rạp phục vụ khán giả, trở thành bom tấn Marvel đầu tiên được phát hành kể từ khi Covid-19 bùng phát.

Các chuyên gia cũng nhận định phòng vé Mỹ đang cần những bom tấn hấp dẫn như Fast & Furious 9 để lôi kéo khán giả trở lại rạp. Một năm qua, không bộ phim nào đạt doanh thu khoảng 50 triệu USD trong tuần đầu phát hành tại Bắc Mỹ, từng là thị trường phim lớn nhất thế giới trước Covid-19. Wonder Woman 1984 của Warner Bros. hiện giữ thành tích tốt nhất với doanh thu mở màn 16, 7 triệu USD khi ra rạp Giáng sinh năm ngoái. Gần đây, Tom and Jerry, đạt hiệu ứng tốt khi thu 14,1 triệu USD trong tuần đầu tiên.

fast and furious 8 Đoàn phim "Fast & Furious" trên phim trường phần tám. Video: Universal.

Ra đời từ năm 2001, Fast & Furious trở thành loạt bom tấn hái ra tiền nhất Hollywood hiện nay mà không dựa trên truyện tranh sẵn có. Các tác phẩm đều thuộc thể loại hành động, xoay quanh các chủ đề đua xe đường phố, ăn trộm và điệp viên. Tính đến nay, thương hiệu phim thu hơn 5,8 tỷ USD, đưa loạt tên tuổi như Paul Walker hay Vin Diesel lên tầm siêu sao. Fast & Furious 9 hiện đã hoàn thiện, quy tụ dàn sao như Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Sung Kang, Cardi B và John Cena. Thương hiệu dự kiến kết thúc sau phần 11.

Phương Mai (theo Variety)