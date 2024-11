Fashionista dự ra mắt BST cổ tích của Marc Jacobs

Nổi tiếng với hình ảnh gợi cảm, hiện đại, ABG Tina diện set đồ "denim on denim" gồm áo khoác và chân váy thuộc BST "Diện mạo Marc Jacobs" ưa thích của cô. Túi The Sack Bag in hình giày Mary Jane Ruby biểu tượng thương hiệu được cô khéo léo lựa chọn để cân bằng lại set đồ cá tính. Đôi giày này cũng là phương tiện đã đưa Dorothy về nhà sau chuyến phiêu lưu ly kì trong Oz.