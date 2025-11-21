Fashionista đình đám 'phông bạt' từ thiện để đút túi triệu USD

Chiara Ferragni, blogger thời trang quyền lực nhất Italy, đang hầu tòa vì cáo buộc gian lận liên quan đến hai chiến dịch từ thiện.

Chiara Ferragni, 38 tuổi, bị truy tố tại Italy vào tháng 1 vì tội gian lận có tính chất nghiêm trọng. Cô có mặt tại Tòa án Milan để tham dự phiên điều trần vào ngày 23/9 và 4/11, phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào 25/11.

Nếu bị kết tội, Chiara có thể bị phạt 1-5 năm tù, kèm khoản tiền phạt lớn.

Chiara Ferragni đến tòa ở Milan. Ảnh: Zumapress

Chiara hiện có hơn 28 triệu người theo dõi trên Instagram, được coi là blogger thời trang quyền lực nhất Italy, đồng thời điều hành các thương hiệu thời trang và làm đẹp mang tên mình. Ngoài ra, cô còn sáng lập blog "Blonde Salad" và công ty tiếp thị TBS Crew.

Chiara bắt đầu nổi tiếng nhờ đăng blog, phô bày lối sống xa hoa khi còn là sinh viên vào năm 2009. Khi thu hút nhiều sự chú ý, cô bỏ học luật để tập trung sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Nhận thù lao 6 chữ số cho một bài đăng, Chiara tích lũy được nhiều bất động sản, bao gồm một căn penthouse ở Milan, một khu nghỉ dưỡng ở vùng nông thôn. Đến cuối 2022, công ty bán lẻ Fenice Srl của Chiara - cung cấp quần áo nữ, trang sức, đồ trẻ em, đồ nội thất và nhiều thứ khác - đã có giá trị khoảng 87,5 triệu USD.

Vào dịp Giáng sinh 2022, Chiara hợp tác với công ty Balocco, để bán Pandoro - loại bánh đặc biệt cho mùa lễ hội - nhằm mục đích từ thiện. Giá của nó đắt gấp ba lần so với phiên bản thông thường. Chiara nói rằng toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để hỗ trợ Bệnh viện Nhi Regina Margherita ở Turin.

Nhưng không lâu sau, giới truyền thông Italy vạch trần sự thật. Balocco đã quyên góp 58.000 USD cho bệnh viện, từ rất lâu trước khi Pandoro được bày bán. Về phần Chiara, cô được cho là đã bỏ túi một triệu USD cho việc quảng cáo, tức là gấp khoảng 20 lần số tiền dành cho các bệnh nhi.

Chiara phủ nhận cáo buộc, nhấn mạnh rằng trên mỗi nhãn bánh đều ghi dòng chữ "Chiara Ferragni và Balocco ủng hộ bệnh viện" thay vì tiết lộ trực tiếp cách thức quyên góp số tiền thu được.

Một vụ gian lận bị cáo buộc khác cũng xảy ra với nhà sản xuất trứng Phục sinh, chỉ có 41.650 USD trong số 1,39 triệu USD doanh thu của Chiara và nhà sản xuất là được dùng cho mục đích từ thiện.

Chiara Ferragni quảng cáo hộp bánh Pandoro vào Giáng sinh 2022. Ảnh: Instagram

Sau khi chính quyền điều tra, Chiara bị Ủy ban Cạnh tranh (AGCM) phạt 1,15 triệu USD và bị buộc tội gian lận có tính chất nghiêm trọng vào năm 2023. "Luật Ferragni" cũng được đưa ra để phạt bất kỳ sản phẩm từ thiện nào không nêu rõ tỷ lệ chính xác sẽ được dùng cho mục đích từ thiện.

Tháng 7/2024, các công ty do Chiara kiểm soát đồng ý trả 1,3 triệu USD cho tổ chức từ thiện giúp đỡ trẻ em để dàn xếp vụ việc liên quan đến trứng Phục sinh mang tên cô.

Chiara quay video nhận lỗi trên Instagram Reel vào tháng 12/2024, hứa tự quyên góp thêm một triệu USD cho bệnh viện.

Sau bê bối, công ty Fenice Srl báo lỗ 6,65 triệu USD trong năm 2024.

Thay vì lui về ẩn dật cho đến khi phiên tòa kết thúc, "Kim Kardashian của Italy" vẫn dạo quanh các tuần lễ thời trang mùa thu năm nay, chăm chỉ chụp ảnh và đăng bài trên Instagram như thường. Cô cũng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Cosmopolitan España, Harper's Bazaar Türkiye và Marie Claire México số mới nhất.

Tuệ Anh (theo US Magazine, Nypost)