Farmstay giữa di sản Phong Nha - Kẻ Bàng theo đuổi mô hình Net Zero

Tiền thân của Chày Lập Farmstay là Rustic Chày Lập, mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên tại Phong Nha, ra đời vào tháng 2/2009 với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Dự án mang sứ mệnh tạo sinh kế cho người dân địa phương thông qua những trải nghiệm thôn quê mộc mạc, đồng thời góp phần bảo tồn hệ sinh thái Vườn Quốc gia.

Tuy nhiên, do kinh nghiệm vận hành còn hạn chế, mô hình ban đầu gặp không ít khó khăn trong việc phát triển.