Farmstay giữa di sản Phong Nha - Kẻ Bàng theo đuổi mô hình Net Zero

Tọa lạc giữa lòng Di sản Thiên nhiên Thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, Chày Lập Farmstay không chỉ là một điểm nghỉ dưỡng xanh, còn là mô hình cho phát triển du lịch bền vững, bảo tồn thiên nhiên, phát huy bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống cộng đồng.
Tiền thân của Chày Lập Farmstay là Rustic Chày Lập, mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên tại Phong Nha, ra đời vào tháng 2/2009 với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Dự án mang sứ mệnh tạo sinh kế cho người dân địa phương thông qua những trải nghiệm thôn quê mộc mạc, đồng thời góp phần bảo tồn hệ sinh thái Vườn Quốc gia.
Tuy nhiên, do kinh nghiệm vận hành còn hạn chế, mô hình ban đầu gặp không ít khó khăn trong việc phát triển.
Tháng 3/2016, Công ty Oxalis tiếp quản và phát triển nơi đây theo định hướng chuyên nghiệp, bền vững hơn. Trên diện tích 1,8 ha ôm trọn bởi núi non và sông nước, khu nghỉ dưỡng được đầu tư nâng cấp toàn diện với bể bơi nước mặn, sân bóng mini, hồ thủy sinh và hệ thống 41 phòng nghỉ tiện nghi.
Hai ngôi nhà cũ của dự án ban đầu được giữ lại, cải tạo thành khu spa thư giãn, phục vụ du khách sau những chuyến đi trekking khám phá.
Du khách đang tìm hiểu cách trồng rau thơm tại farmstay.
Trọng tâm trong quá trình chuyển mình này là cam kết kiên định với mục tiêu phát triển xanh, hướng tới Net Zero. Năm 2019, khu nghỉ đầu tư 2 tỷ đồng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất 100 kWh. Giải pháp này không chỉ thể hiện trách nhiệm với môi trường, còn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp giảm hơn 50% chi phí điện năng trong mùa cao điểm, từ 90 triệu xuống còn khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng.
Cam kết này còn được thể hiện trong từng chi tiết kiến trúc, ưu tiên sử dụng vật liệu tự nhiên. Dãy phòng Farm đặc trưng gây ấn tượng với mái vòm ốp bằng gỗ thông từ pallet tái chế và mái lợp tre mộc mạc, tạo nên một không gian nghỉ dưỡng ấm cúng, an yên. Bên cạnh đó, quy tắc 3R (giảm thiểu - tái sử dụng - tái chế) được áp dụng triệt để, từ hệ thống phân loại rác đến việc tái chế vỏ chai thủy tinh thành vật trang trí và tận dụng đồ ăn thừa làm thức ăn gia súc cho người dân.
Song hành với bảo vệ môi trường, Chày Lập Farmstay xác định cộng đồng địa phương là trung tâm của sự phát triển. Hiện nay, 95% nhân sự của khu nghỉ là người bản địa, nhiều người trong số đó gắn bó từ những ngày đầu thành lập.
Hiện Chày Lập xây dựng các chương trình đào tạo bài bản về kỹ năng bếp, buồng phòng, phục vụ và tiếng Anh giao tiếp. Nhờ đó, sau gần 10 năm, khu nghỉ sở hữu một đội ngũ nhân viên lành nghề, tự tin mang đến dịch vụ chất lượng cao.
Trang trại ưu tiên sử dụng nông sản địa phương, giới thiệu đến du khách những đặc sản như cá trắm sông Son, gà nướng muối cheo, đồng thời hỗ trợ người dân tiêu thụ các sản phẩm thủ công.
Sở hữu vị trí đắc địa gần các điểm tham quan nổi tiếng như sông Chày hang Tối và động Thiên Đường, Chày Lập Farmstay trở thành điểm dừng chân lý tưởng để khám phá di sản. Nơi đây còn tạo ra dấu ấn khác biệt với mô hình "du lịch thích ứng thời tiết" qua dãy nhà Farm có khả năng nổi trên mặt nước trong mùa mưa lũ, mang đến trải nghiệm an toàn và độc đáo.
Ngoài lưu trú, Chày Lập còn cung cấp nhiều hoạt động phong phú như chèo thuyền kayak, đạp xe khám phá làng quê, giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch và kéo dài thời gian lưu trú của khách.
Theo đại diện Chày Lập Farmstay, với lượng khách ổn định khoảng 14.000 - 15.000 lượt mỗi năm, nơi đây thu hút đa dạng các nhóm khách từ trong nước đến quốc tế. "Chày Lập Farmstay đang chứng minh sự thành công của một mô hình kinh doanh có trách nhiệm", ông Lê Vũ Bảo, Giám đốc vận hành Chày Lập Farmstay chia sẻ.
Bằng việc kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng chất lượng cao, tôn trọng môi trường và trách nhiệm xã hội, Chày Lập Farmstay không chỉ là một mảnh ghép độc đáo của du lịch Quảng Bình, còn là một hình mẫu truyền cảm hứng về du lịch xanh và bền vững.
Thanh Thư
Ảnh: Oxalis