Fansipan xuất hiện băng giá

Lần thứ hai trong mùa đông 2024-2025, đỉnh Fansipan cao 3.143 m ở Sa Pa xuất hiện băng giá, trong khi 16 tỉnh thành miền Bắc ghi nhận nhiệt độ dưới 10 độ C.

Khoảng 3h ngày 23/12, lớp băng mỏng (còn gọi là sương muối) phủ trắng sàn gỗ khu vực đặt biểu tượng Fansipan, nhiệt độ ghi nhận âm 1 độ C. Hiện tượng này duy trì khoảng 4 giờ, sau đó trời nắng, băng tan.

Băng thường hình thành khi nhiệt độ không khí dưới 4 độ C, trong khi bề mặt của các vật thể và cây cỏ gần bằng 0 độ C. Hơi nước ngưng kết thành thể rắn, xốp, có màu trắng như muối nên được gọi là sương muối.

Băng giá xuất hiện do nhiệt độ ban đêm tại đỉnh Fansipan giảm xuống dưới 0 độ C, trong khi ban ngày có nắng, dẫn đến hiện tượng bốc hơi và ngưng tụ.

Lớp băng mỏng trên đỉnh Fansipan sáng 23/12. Ảnh: Xuân Hoa

Sáng nay, 16 trên 25 tỉnh thành miền Bắc ghi nhận nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Trong đó, nền nhiệt thấp nhất được tại Trùng Khánh (Cao Bằng) hơn 4 độ C. Các khu vực Sìn Hồ (Lai Châu), Ngân Sơn (Bắc Kạn), Đình Lập và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) khoảng 5 độ C.

Nhiều khu vực cũng ghi nhận nhiệt độ khá thấp, từ 7 đến 9 độ C, như Pha Đin, Tuần Giáo (Điện Biên), Yên Châu và Cò Nòi (Sơn La), Lạc Sơn (Hòa Bình), Định Hóa (Thái Nguyên), Minh Đài (Phú Thọ), Quảng Hà (Quảng Ninh), Sơn Động (Bắc Giang) và Cúc Phương (Ninh Bình).

Trong khi đó tại Hà Nội, nhiệt độ dao động từ hơn 10 độ C ở Ba Vì đến 14 độ ở Láng, 11 độ ở Hà Đông, 12 độ ở Sơn Tây và 13 độ ở Hoài Đức.

Đêm và sáng sớm lạnh, ban ngày trời nắng ấm, cao nhất Hà Nội hôm nay dự kiến lên 23 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết thời tiết miền Bắc tuần này bị chi phối bởi không khí lạnh suy yếu. Trong đó, hai ngày 24-25/12 trời nhiều mây, sáng sớm sương mù, ngày nắng nhẹ. Ngày 26-28/12, trời mưa nhỏ về đêm và sáng.

Cơ quan khí tượng dự báo trong một tháng tới nhiệt độ trung bình trên cả nước ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh, khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại, tập trung vào tháng 1/2025.

Gia Chính