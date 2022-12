Fansipan xuất hiện băng giá

Lần đầu tiên băng giá xuất hiện tại Fansipan - nóc nhà Đông Dương (tỉnh Lào Cai) kể từ đầu mùa đông và duy trì trong khoảng 30 phút.

Khoảng 7h sáng 17/12, một lớp băng mỏng xuất hiện trên các cành cây, tán lá. Sương muối rải rác trên mặt tấm biển đặt ở đỉnh núi 3.143 m. Nhiệt độ ngoài trời đo được tại đây là -2 độ C.

Hôm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn miền Bắc, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất đo được tại trạm Ba Vì là 12 độ C, giảm 4 độ C so với hôm qua. Bốn trạm còn lại nhiệt độ từ 13 đến 15 độ C.

Các tỉnh miền núi nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang) 7 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) 9 độ C, Pha Đin (Điện Biên) 8 độ C.

Tại miền Trung, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ cũng đã chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Hồi Xuân (Thanh Hoá) là 15 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh), Khe Sanh (Quảng Trị) 17 độ C.

Lớp băng mỏng trên lá cây ở đỉnh Fansipan. Ảnh: Sun World Fansipan Legend

Cơ quan khí tượng dự báo, hôm nay và ngày mai nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm do nằm sâu trong khối không khí lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8 đến 11 độ C.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ 3-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 13-16 độ C; khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 16-18 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10.

Dự báo nền nhiệt các tháng chính đông (từ tháng 12/2022 đến 2/2023) xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng tháng 1/2023 cao hơn khoảng 0,5 độ C. Rét đậm, rét hại tập trung trong thời kỳ này, phổ biến 2-5 ngày mỗi đợt.

Gia Chính