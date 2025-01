Fansipan và Ô Quy Hồ xuất hiện tuyết

Người dân chụp ảnh với tuyết ở ven đường.

Sở dĩ các đỉnh núi ở Hà Giang, Lào Cai xuất hiện mưa tuyết do không khí lạnh liên tục tràn đến miền Bắc từ đêm qua đến chiều nay, gây mưa, gió đông bắc cấp 3-4, nhiệt độ giảm sâu.

Dự báo từ ngày 27 đến 29/1, miền Bắc sẽ rét đậm (trung bình ngày từ 13 đến 15 độ C), vùng núi rét hại (từ 13 độ C trở xuống), núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối do nhiệt độ xuống dưới 3 độ.