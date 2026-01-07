Fanpage Thái Lan bị hớ khi dự đoán Việt Nam thua ngược Jordan 2-3

Trang bóng đá Krian Buriram nhận định Việt Nam sẽ thua ngược Jordan 2-3 sau khi dẫn 2-0 ở hiệp một, nhưng cuối cùng thầy trò Kim Sang-sik vẫn thắng ở trận ra quân giải U23 châu Á.

"Việt Nam dẫn Jordan 2-0 ở trận ra quân U23 châu Á 2026 nhưng trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra", Krian Buriram viết sau hiệp một trận đấu tối 7/1. "Việt Nam có thể cạn năng lượng trong hiệp hai, và Jordan sẽ thắng ngược 3-2".

Bài đăng trên fanpage Krian Buriram sau hiệp một trận Việt Nam thắng Jordan 2-0 ở lượt đầu bảng A, VCK U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 6/1/2026. Ảnh: chụp màn hình

Krian Buriram là trang bóng đá Thái Lan trên Facebook, có hơn 189.000 người theo dõi. Họ mô tả đây là một không gian dành cho những người hâm mộ bình luận vui vẻ về môn thể thao vua.

Bài đăng hôm qua của họ thu hút hàng trăm lượt tương tác. Trong đó, không ít người nhận ra fanpage muốn mỉa mai chính Thái Lan vì đã dẫn Việt Nam 2-0 trong hiệp một nhưng thua ngược 2-3 ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33 tối 18/12/2025.

Tài khoản Krisanapong Sangtubtim bình luận: "Page ác quá nhé".

Còn Suthayut Suwannarat phản hồi: "Việt Nam không giống Thái Lan đâu".

Gulrond Phonsai thì đồng tình: "Phải công nhận Việt Nam đã đi trước Thái Lan một bước".

Trong trận đấu kể trên, Việt Nam dẫn 2-0 trong hiệp một nhờ công tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và trung vệ Nguyễn Hiểu Minh. Đoàn quân của HLV Kim dù xuống sức trong hiệp hai vẫn bảo toàn được tỷ số, để chiếm đầu bảng A.

Sau trận fanpage này viết: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao Việt Nam có thể thắng á quân châu Á như Jordan. Họ đã thể hiện đẳng cấp với trận ra quân như mơ. Đúng là cú sốc lớn. Người Việt Nam mạnh thực sự, xứng đáng là số một Đông Nam Á".

Bình luận hàng đầu ở bài đăng này thuộc về Sila Komchai: "Chẳng lạ gì. Việt Nam chuẩn bị tốt cho mỗi giải đấu. Với họ, đội tuyển quốc gia là quan trọng nhất vì đó là danh dự và nhân phẩm. Dù thành công hay thất bại, họ vẫn luôn cố gắng hết mức".

Tài khoản Prompong Kenphapong thì bình luận đầy mỉa mai: "Đường vẫn còn dài mà. Ý tôi là Việt Nam đã vượt Thái Lan một chặng đường dài".

Thái Lan cùng Việt Nam đại diện Đông Nam Á dự VCK U23 châu Á 2026. Thầy trò Thawatchai Damrong-Ongtrakul ở bảng D, lần lượt gặp Australia ngày 8/1, Iraq 11/1 và Trung Quốc 14/1.

Thầy trò Thawatchai sang Arab Saudi muộn hơn Việt Nam một tuần, và cũng không đá giao hữu với đối thủ nào. HLV Thawatchai từng thừa nhận ông thiếu tới 10 trụ cột so với SEA Games 33, vì các CLB Thai League không nhả cầu thủ.

Hoàng An tổng hợp