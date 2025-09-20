Fan xếp hàng dài chờ xem chung kết LCP 2025

Lần đầu đến Việt Nam, Tzuyi Hung (trái) và Peijung Lu (phải) từ Đài Loan đã rất yêu thích nhịp sống sôi động và cảnh biển đẹp mắt của Đà Nẵng. Cả hai đều là fan của CFO được một năm nay, theo chân đội tuyển đến nhiều giải đấu trong nước lẫn quốc tế.

Tzuyi cho biết lần này đến với LCP 2025, cô mong chờ được xem những màn đối đầu kịch tính của cả ba đội xuất sắc nhất mùa giải. Dù là fan của CFO nhưng cả hai cho biết sẽ cổ vũ thêm PSG Talon nữa. Đó là lý do họ mua vé combo hai ngày để được hưởng trọn các ưu đãi đi kèm.