Fan xếp hàng dài chờ xem chung kết LCP 2025

Tuần lễ Chung kết LCP 2025 Finals Weekends diễn ra trong hai ngày 20-21/9 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Sự kiện thu hút hàng nghìn khán giả cùng cộng đồng fan Liên minh huyền thoại (LMHT) trong nước và quốc tế.
Tuần lễ Chung kết LCP 2025 Finals Weekends diễn ra trong hai ngày 20-21/9 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Sự kiện thu hút hàng nghìn khán giả cùng cộng đồng fan Liên minh huyền thoại (LMHT) trong nước và quốc tế.
Từ sáng 20/9, nhiều fan trong và ngoài nước, hầu hết từ Đài Loan, đã đến khuôn viên sự kiện, tham gia trải nghiệm các hoạt động như giao lưu, chơi minigame, check-in nhận quà tại các gian hàng nhà tài trợ.
Từ sáng 20/9, nhiều fan trong và ngoài nước, hầu hết từ Đài Loan, đã đến khuôn viên sự kiện, tham gia trải nghiệm các hoạt động như giao lưu, chơi minigame, check-in nhận quà tại các gian hàng nhà tài trợ.
Mọi người xếp hàng ngay ngắn, trật tự. Nhiều fan cùng chụp ảnh lưu niệm, chia sẻ các đồ vật cổ vũ. Ngoài check-in nhận vật phẩm (merchandise) từ ban tổ chức, nhiều khán giả còn mua sắm, check-in tại gian hàng chính thức của Riot Games, fan booth của các đội tuyển GAM Esports, PSG Talon, TSW, CFO...
Mọi người xếp hàng ngay ngắn, trật tự. Nhiều fan cùng chụp ảnh lưu niệm, chia sẻ các đồ vật cổ vũ. Ngoài check-in nhận vật phẩm (merchandise) từ ban tổ chức, nhiều khán giả còn mua sắm, check-in tại gian hàng chính thức của Riot Games, fan booth của các đội tuyển GAM Esports, PSG Talon, TSW, CFO...
Fan chuẩn bị sẵn mã QR trước khi vào để quét và đeo vòng tay xuyên suốt sau khi check-in để xác nhận có vé hợp lệ.
Fan chuẩn bị sẵn mã QR trước khi vào để quét và đeo vòng tay xuyên suốt sau khi check-in để xác nhận có vé hợp lệ.
Công tác an ninh được siết chặt để đảm bảo an toàn cho mọi người và sự kiện được diễn ra thuận lợi. Nếu có việc phải ra ngoài, khán giả cần lưu ý không để mất vòng và có thể trở lại khuôn viên sự kiện bằng lối đi nhanh.
Công tác an ninh được siết chặt để đảm bảo an toàn cho mọi người và sự kiện được diễn ra thuận lợi. Nếu có việc phải ra ngoài, khán giả cần lưu ý không để mất vòng và có thể trở lại khuôn viên sự kiện bằng lối đi nhanh.
Lần đầu đến Việt Nam, Tzuyi Hung (trái) và Peijung Lu (phải) từ Đài Loan đã rất yêu thích nhịp sống sôi động và cảnh biển đẹp mắt của Đà Nẵng. Cả hai đều là fan của CFO được một năm nay, theo chân đội tuyển đến nhiều giải đấu trong nước lẫn quốc tế.
Tzuyi cho biết lần này đến với LCP 2025, cô mong chờ được xem những màn đối đầu kịch tính của cả ba đội xuất sắc nhất mùa giải. Dù là fan của CFO nhưng cả hai cho biết sẽ cổ vũ thêm PSG Talon nữa. Đó là lý do họ mua vé combo hai ngày để được hưởng trọn các ưu đãi đi kèm.
Lần đầu đến Việt Nam, Tzuyi Hung (trái) và Peijung Lu (phải) từ Đài Loan đã rất yêu thích nhịp sống sôi động và cảnh biển đẹp mắt của Đà Nẵng. Cả hai đều là fan của CFO được một năm nay, theo chân đội tuyển đến nhiều giải đấu trong nước lẫn quốc tế.
Tzuyi cho biết lần này đến với LCP 2025, cô mong chờ được xem những màn đối đầu kịch tính của cả ba đội xuất sắc nhất mùa giải. Dù là fan của CFO nhưng cả hai cho biết sẽ cổ vũ thêm PSG Talon nữa. Đó là lý do họ mua vé combo hai ngày để được hưởng trọn các ưu đãi đi kèm.
Là fan của PSG Talon hai năm qua, Kumo cho biết việc Maple trở lại thi đấu mang ý nghĩa to lớn với cộng đồng fan và bản thân cô. Sau các trận vòng loại play-off tại Đài Bắc, cô quyết định mua combo vé hai ngày để theo chân thần tượng sang Việt Nam xem chung kết LCP 2025. Trước đó, Kumo từng đến Hàn Quốc xem PSG thi đấu giải First Stand 2025 nên đã quen với việc kết hợp du lịch và theo đuổi thần tượng.
Là fan của PSG Talon hai năm qua, Kumo cho biết việc Maple trở lại thi đấu mang ý nghĩa to lớn với cộng đồng fan và bản thân cô. Sau các trận vòng loại play-off tại Đài Bắc, cô quyết định mua combo vé hai ngày để theo chân thần tượng sang Việt Nam xem chung kết LCP 2025. Trước đó, Kumo từng đến Hàn Quốc xem PSG thi đấu giải First Stand 2025 nên đã quen với việc kết hợp du lịch và theo đuổi thần tượng.
Cộng đồng fan LMHT tại Việt Nam cũng thể hiện phong thái chủ nhà khi liên tục hò reo, khuấy động không khí sự kiện. Xuân Mai (phải, Hà Nội) và Như Quỳnh (trái, TP HCM) đều là fan của TSW. Dù ở hai đầu đất nước, họ vẫn là những người bạn tốt, cùng đam mê bộ môn này và ủng hộ thần tượng hết mình.
Cộng đồng fan LMHT tại Việt Nam cũng thể hiện phong thái chủ nhà khi liên tục hò reo, khuấy động không khí sự kiện. Xuân Mai (phải, Hà Nội) và Như Quỳnh (trái, TP HCM) đều là fan của TSW. Dù ở hai đầu đất nước, họ vẫn là những người bạn tốt, cùng đam mê bộ môn này và ủng hộ thần tượng hết mình.
Riêng Xuân Mai đã có thời gian dài theo chân TSW từ những ngày thi đấu đầu tiên, cô cho rằng phong thái tự tin của đội và lời khiêu khích của Eddie trước đó là điều dễ hiểu. Bởi họ đã có biểu hiện rất tốt trong các trận Play-off và giữ vững phong độ ổn định đến thẳng chung kết.
Dù các tuyển thủ TSW còn trẻ so với các đội khác song cô cho rằng đây là cơ hội để họ được cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Nếu chiến thắng, đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ với toàn thể fan Việt, đồng thời là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp thi đấu của đội.
Riêng Xuân Mai đã có thời gian dài theo chân TSW từ những ngày thi đấu đầu tiên, cô cho rằng phong thái tự tin của đội và lời khiêu khích của Eddie trước đó là điều dễ hiểu. Bởi họ đã có biểu hiện rất tốt trong các trận Play-off và giữ vững phong độ ổn định đến thẳng chung kết.
Dù các tuyển thủ TSW còn trẻ so với các đội khác song cô cho rằng đây là cơ hội để họ được cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Nếu chiến thắng, đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ với toàn thể fan Việt, đồng thời là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp thi đấu của đội.
Thy An
Ảnh: Quỳnh Trần
Video: Ngọc Ngọc