Fan Việt xếp hàng xem nhóm Highlight

Hàng trăm fan xếp hàng thưởng thức tiết mục của nhóm nhạc Hàn Highlight, tại sự kiện giao lưu văn hóa ở TP HCM.

Fan Việt 'cuồng' nhóm Highlight Tiết mục biểu diễn của Highlight trong sự kiện "My soul Seoul", tối 2/8 tại TP HCM. Video: Hoàng Long

Highlight góp mặt tại sự kiện do Tổ chức Du lịch thành phố Seoul (Seoul Tourism Organization) phối hợp thực hiện. Màn biểu diễn bắt đầu lúc 20h tối 2/8, nhưng hàng trăm khán giả tới từ sớm, chờ sự xuất hiện của nhóm. Trưởng nhóm Doo Joon cho biết: "Lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại các bạn từ chương trình biểu diễn tại Việt Nam bốn năm trước. Thật xúc động vì fan vẫn dành nhiều tình cảm cho chúng tôi".

Các thành viên của nhóm Highlight (từ trái sang): Son Dong woon, Yang Yo seob, Lee Gi kwang, Yoon Doo Joon. Ảnh: Hoàng Long

Các chàng trai thể hiện nhiều ca khúc gắn liền tên tuổi họ như: Fiction, Not the end, Beautiful night, Plz Don't be sad... kèm màn vũ đạo sôi động. Người xem reo hò, mở đèn flash, hát theo band. Sau các tiết mục, Highlight nói hy vọng có thể tổ chức một concert riêng ở TP HCM. Khán giả Lê Yến (30 tuổi, quận Bình Thạnh) cho biết: "Tôi thích band này hơn 10 năm trước, khi nhóm còn hoạt động dưới tên Beast, hôm nay mới được xem nhóm biểu diễn. Tôi hy vọng Doo Joon giữ lời hứa thực hiện concert tại Việt Nam".

Khán giả cổ vũ nhóm nhạc Hàn Highlight tại chương trình ở TP HCM. Ảnh: Hoàng Long

Ngoài nhóm nhạc Hàn, sự kiện còn có sự góp mặt của nhóm nhóm nhảy HOOK, ca sĩ Hari Won.

Highlight (tên cũ là Beast) thành lập 2009, gồm bốn thành viên: Yoon Doo Joon, Yang Yo Seob, Lee Gi Kwang và Son Dong Woon. Thành viên ban đầu Jang Hyun Seung rời nhóm vào 2016 và Yong Jun-hyung rời nhóm năm 2019. Nhóm chuyển công ty từ Cube Entertainment sang Around US Entertainment và đổi tên thành Highlight vào năm 2017.

Nhóm từng ra hai album, bảy mini album tiếng Hàn, một album phòng thu tiếng Nhật và nhiều đĩa đơn. Họ chào sân làng nhạc bằng việc phát hành mini album đầu tiên Beast Is The B2ST (2009). Năm 2011, nhóm ra mắt CD đầu tiên có tên Fiction and fact. Cùng năm, Highlight ra mắt thị trường Nhật Bản đĩa đơn Shock (phiên bản tiếng Nhật).

Highlight từng đoạt giải Bonsang tại Seoul Music Awards 2011 và 2012. Nhóm cũng giành giải Nghệ sĩ của năm (Daesang) tại Melon Music Awards và giải Album của năm cho Fiction and fact tại Gaon Chart Awards 2011. Bài hát Fiction thắng giải Daesang Bài hát của năm tại KBS Music Festival 2011.

Hoàng Long