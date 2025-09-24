Fan Việt mặc váy cưới đi gặp Hứa Quang Hán

TP HCMNhiều khán giả diện váy cô dâu, đeo khăn voan đến sự kiện giao lưu tài tử Đài Loan Hứa Quang Hán, chiều 24/9.

Sự kiện diễn ra vào lúc 14h30 nhưng nhiều người có mặt từ 9h, xếp hàng dài trước rạp chiếu. Họ mang theo banner và quà tặng, tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Một số fan còn diện đầm cô dâu, đính khăn voan trên tóc như cách bộc lộ tình cảm với thần tượng.

Khán giả Khánh Vy, 25 tuổi, ở TP HCM cho biết việc mặc váy cưới vì thích Hứa Quang Hán từ phim Hôn lễ của em. Tác phảm kể câu chuyện tình yêu kéo dài 15 năm giữa Châu Tiêu Tề (Hứa Quang Hán) và Vưu Vịnh Từ (Chương Nhược Nam). Cô lựa chọn mẫu và thuê váy từ hôm trước, sau đó dậy từ 7h để trang điểm, làm tóc.

Khán giả Khánh Vy (trái) dự buổi giao lưu đoàn phim "Năm của anh, ngày của em" ngày 24/9. Ảnh: Quế Chi

Theo nhà phát hành, năm suất chiếu có sự góp mặt của diễn viên và đoàn phim hết trong ngày đầu mở bán. Khán giả Hải My, 24 tuổi, ở TP HCM, cho biết: "Tôi đã theo dõi Hứa Quang Hán từ lâu, lần này biết anh sang Việt Nam nên tranh thủ đến từ sớm để được gặp trực tiếp. Không khí tại rạp rất sôi động, ai cũng háo hức chờ đợi diễn viên xuất hiện".

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Hứa Quang Hán lần đầu đáp chuyến bay đến Việt Nam họp báo ra mắt phim. Dù gần 1h, tài tử giữ vẻ ngoài tươi tắn, liên tục vẫy tay chào người hâm mộ.

Trong buổi họp báo, Hứa Quang Hán nói: "Tôi thực sự không tin hàng trăm khán giả chờ đón tôi ở sân bay. Mọi người reo hò khiến tôi bất ngờ và xúc động". Quang Hán học nhanh một số câu tiếng Việt để giao lưu fan như "Xin chào Việt Nam", "Tôi yêu các bạn".

Hứa Quang Hán: 'Tôi bất ngờ trước tình yêu của fan Việt' Hứa Quang Hán nói về cảm xúc khi được fan chào đón trong lần đầu đến Việt Nam. Video: Quế Chi

Nghệ sĩ cho biết do lịch trình gấp gáp nên chưa kịp thưởng thức nhiều món ăn truyền thống, nhưng vẫn hy vọng có dịp trở lại để trải nghiệm văn hóa và ẩm thực. Ngày 25/9, êkíp tiếp tục sang Singapore giao lưu, trước khi trở về Đài Bắc để tổ chức buổi công chiếu vào ngày 29.

Diễn viên Hứa Quang Hán trong buổi họp báo ngày 24/9. Ảnh: Hứa An

Năm của anh, ngày của em do Kung Siu Ping đạo diễn, đánh dấu sự trở lại màn ảnh sau khi Quang Hán hoàn thành nghĩa vụ giữa tháng 8. Tác phẩm lấy bối cảnh một thế giới bị chia cắt bởi "bức tường trọng lực": một bên thời gian trôi chậm, kéo dài thành một năm, trong khi bên kia chỉ gói gọn trong một ngày. Hai nhịp sống khác biệt tạo nên những xung đột của các nhân vật chính.

Hứa Quang Hán nói đến với dự án nhờ sự giới thiệu của nhà sản xuất kiêm giám chế mỹ thuật Trương Hải Gia. Sau khi đọc kịch bản, anh bị cuốn hút bởi câu chuyện đan xen giữa vui buồn, tình cảm và yếu tố huyền ảo. Diễn viên ấn tượng với chủ đề sinh tồn của con người trong những hoàn cảnh khác nhau, thông điệp gần với những cảm ngộ của anh về "sống chậm". Khi đóng nhân vật Khoai Tây, Quang Hán nhận ra cần trân trọng từng phút trong cuộc sống.

Trailer 'Năm của anh, ngày của em' Trailer "Năm của anh, ngày của em", sẽ khởi chiếu trong nước ngày 17/10. Video: Lotte Entertainment

Hứa Quang Hán, 35 tuổi, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan. Anh được biết đến sau thành công của bộ phim truyền hình Muốn gặp anh (2019) và bản điện ảnh cùng tên ra mắt năm 2022. Nghệ sĩ dần khẳng định khả năng diễn xuất qua các phim Cô giáo Khương, có từng yêu đương chưa?, Dương quang phổ chiếu, Nghỉ! Nghiêm! Anh yêu em, Hôn lễ của em.

Với gương mặt điển trai, anh được khán giả ưu ái gọi là "chồng quốc dân", "nam thần thanh xuân". Hứa Quang Hán từng đứng thứ 69 trong danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng ở Trung Quốc do tạp chí Forbes chọn, năm 2020.

Quế Chi